Россияне стали острее ощущать несправедливость, как перед распадом СССР

//Общество 13+

6 марта 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Социологи Левада-центра отмечают, что россиян помимо экономических проблем беспокоит ещё и отсутствие справедливости в стране. Особо остро стоит тема произвола чиновников, и невозможность добиться честного решения в суде. Также граждане не могут смириться с коррупцией и взяточничеством.



Из-за нехватки денег многие не в состоянии получить полноценное медицинское обслуживание, качественное образование. Эксперты считают, что современная обстановка в стране напоминает Советский Союз перед его распадом. Как и в то время экономику страны постоянно лихорадило, однако люди к этому привыкли. Население осознаёт причины слабой социальной политики и выделяет главные причины: коррупцию и произвол власти.



На фоне падения доходов люди сильнее реагируют на несправедливость в остальных сферах. Если ситуация с заработными платами не будет меняться, всплески недовольства усилятся и перерастут в более серьёзные протесты.

В последние годы количество громких дел о произволе и коррупции чиновников заметно увеличилось. Региональные властители возомнили себя хозяевами жизни, невзирая на проблемы народа. Всё это и является причиной бедности рядового гражданина страны.



