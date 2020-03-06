В Госдуме призвали прекратить «банковский шантаж» по поводу отмены комиссии за оплату услуг ЖКХ

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6 марта 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, в СМИ намеренно искажается ситуация по внесенному законопроекту о запрете комиссий по платежам ЖКХ.

Он отметил, что на законопроект, сдерживающий цены на медикаменты, также началась медийная атака.

«В свете последних публикаций в прессе, я просто должен остановиться на еще одной теме: очень часто, когда мы только начинаем обсуждать тот или иной острый вопрос, который волнует людей, начинается шантаж», – заявил Неверов.

Он напомнил, что это схоже с тактикой, которая применялась, когда принимался закон о регулировании торговых сетей.

«Такое же навязывание мнения сейчас идет через СМИ, что чуть ли не банковская система рухнет из‑за внесенного нами законопроекта, запрещающего взимать комиссию по платежам за жилищно-коммунальные услуги», – считает парламентарий.

При этом крупные банки, которые на самом деле может затронуть инициатива, стараются не «светиться» напрямую. «Но рапортуется ими же об огромной прибыли в несколько десятков миллиардов, в том числе за счет комиссионного дохода от физлиц», — добавил руководитель фракции.

«Есть примеры, когда банки уже не взимают комиссию со своих клиентов-пенсионеров, поскольку у них всегда на счету стабильный остаток. Можно предложить возмещать эти затраты из прибыли ресурсных компаний, которые тоже не последний кусок хлеба доедают», — отметил Сергей Неверов.

Он призвал участников рынка прекратить заниматься шантажом и начать диалог.

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