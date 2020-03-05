Боль и смерть в хосписах России

//Общество 13+

5 марта 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

otr-online.ru

Рак – ужасная и мучительная болезнь, изматывающая несчастных заболевших и доводящая их до смерти. На данный момент лекарств от этой болезни так и не придумано. Потому обнаружение раковых клеток – как правило, диагноз неутешительный. Раковые больные у нас содержатся в специальных хосписах, где врачи поддерживают их до последнего и стараются угодить всем, чем можно.

Больным ставятся капельницы с обезболивающим. Это делается для того, чтобы хоть как-то утихомирить их жуткую боль, пронизывающую тело и разум. Во многих хосписах работают даже сёстры милосердия из разных монастырей. Ведь там лежат такие люди, мучения которых просто чудовищны. Сёстры помогают больным подготовиться к уходу, поддерживают их добрыми словами и молитвами. Однако про работу медперсонала нельзя сказать сейчас что-то хорошее. Большинство врачей презрительно относятся не только к самим больным, но и к их родственникам. Заболевшие воспринимаются как источники ненужных тягот. Очень часты проявления скверного отношения к раковым больным со стороны медиков.

В хосписах нередко можно проследить презрительное отношение к родственникам неизлечимо больных. Считается, будто эти родственники отказались от несчастных и не желают с ними возиться. Постоянно навешивается чувство вины. Но никто из этих врачей и подумать не может, насколько велика усталость родственников от бесконечного ухаживания за больными. Ежедневная возня с лекарствами, жуткие боли, страдания и мучения. Страшно бывает видеть, как мучается другой человек. А что говорить про тех, кто видит в этом несчастном своего дедушку или отца? Однако медики этого не понимают или попросту не хотят понимать. Бездушное и холодное отношение – норма для работников наших хосписов. В большинстве стран мира давно существуют паллиативная помощь. Во многих европейских хосписах прекрасное отношение к больным. И родственники отдают своих больных с благодарностью в эти учреждения, зная о том, что им будет только лучше. Всё это потому, что в этих хосписах есть все условия и для больных. Каждый человек там – бесценное существо. У нас же больного могут положить только на две недели, и то это будет сопровождаться недовольством медперсонала. К тому же даже отправить заболевшего раком к медикам – это уже целая процедура. Очень многие семьи вынуждены дожидаться своей очереди, чтобы вызвать бригаду медиков и доставить несчастного родственника к профессионалам. А ведь до 2015 года нельзя было достать даже обезболивающие лекарства без получения десятков разрешений. Ещё один негативный фактор работы прежнего правительства на лицо.

Правда и у нас есть заведения для подобных больных, достойные упоминания в прессе и похвальбы. Есть один хоспис, недалеко от метро Спортивная, где больным разрешено практически всё. Он был построен ещё во времена ныне покойного мэра – Ю.М. Лужкова. Там отношение к больным соответствующие. Им разрешают и пить и курить и смотреть любые фильмы. Ведь смерть для них уже не за горами, и перед её приходом лучше сделать всё, что хочется. Однако попасть в этот хоспис – очень и очень сложно. К сожалению, общая проблема с хосписами и раковыми больными пока остаётся в прежнем русле и никак не желает улучшаться. Будем надеяться, что премьер Мишустин когда-нибудь займётся и этим вопросом.