Неэффективный скоринг и прочие провалы российских банков

//Общество 13+

5 марта 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Скоринговая система в России работает очень плохо, фото соцсети

Прежде чем перейти к самой проблеме, разберёмся в понятии скоринг. Скоринг – это особая компьютерная система, внедряемая банками для оценки своих клиентов на предмет платёжеспособности. Название оно получила от английского слова – «score», что означает в переводе «очки» или «подсчёт». К большому сожалению у нас в России эта система работает очень плохо, и именно она несёт ответственность за тысячи сломанных судеб наших сограждан.

Очень часто система выдаёт сбои и не предоставляет кредит нуждающимся. Нередко слышны случаи об отказе со стороны скоринговой системы безо всяких объяснений. «Банк не готов предоставить Вам кредитную карту» - то и дело всплывают сообщения на смартфонах у клиентов. А ведь клиент имеет вполне хорошую работу и достаточное обеспечение. Он не только способен вернуть кредит вовремя, но и даже раньше срока. Однако благодаря неизвестным скоринговым ошибкам он почему-то попадает под раздел «недостойных».

С приходом нового правительства в январе 2020 года мы наслушались всевозможных обещаний о переменах. Но многие элементы до сих пор остаются старыми, как и при Дмитрии Медведеве. Неэффективность скоринговой системы по-прежнему на лицо. Получить кредит стало почти невыполнимой задачей даже для людей, обладающих хорошим рабочим местом и стабильной зарплатой. Те, кому деньги нужны позарез, как и прежде остаются за бортом. Скоринг вполне способен не предоставить кредит даже предпринимателям с хорошим доходом. На данный момент банковская система в России остаётся в прежнем русле. Как и раньше, мы наблюдаем всевозможные отказы в кредитах и проблемы с клиентами. До сих пор существуют агрессивные коллекторские институты с далеко не гуманными методами. Коллекторы и по сей день могут устроить настоящий ад провинившемуся должнику, даже если он задолжал не слишком большую сумму. По некоторым сведениям, в коллекторы частенько идут деятели бывших криминальных организаций из 90-х годов, которые в бандитскую эпоху слыли «воинами районов». Для них разбираться с должниками – плёвое дело. Российские банки чрезмерно жестоки и с пенсионерами.

Ещё стоит отметить и невероятную грубость среди банковских служащих. Не желают помогать с терминалами, не желают слушать и проявляют откровенное хамство. Все эти явления до сих пор существуют в российской банковской системе. Неизвестно, что дальше ждёт крупнейшие финансовые структуры России, но будем надеяться на лучшее.