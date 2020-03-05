Рига: в окне жилого дома вывесили флаг ЛССР

//Общество 13+

5 марта 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Флаг ЛССР, фото соцсети

И смех, и грех! В Риге в окне жилого дома вывесили флаг ЛССР. Самое интересное, что с этим фактом полиция сделать ничего не может. Почему?

Примечательно, что рядом с домом, где вывесили флаг ЛССР, вскоре планируют построить новое здание для Бюро по защите Сатверсме (Конституции Латвии).

Флаг вывешен внутри квартиры и если подойти ближе, то можно хорошо увидеть серп и молот, а также характерные синие и белые линии, которые были на флаге времен СССР.

Естественно, латвийские журналисты захотели пообщаться с хозяином данной квартиры. Оказывается, мужчина не видит в этом никаких проблем: «Такие у меня шторы. Других не было. Флаг нашел у мамы в подвале. У меня нет никаких претензий к Латвийской республике. Я же ничего не прославляю».

Как на это отреагировали власти страны?

Специалист по общественным отношениям Рижской муниципальной полиции Том Садовскис так прокомментировал ситуацию латвийским СМИ: «Учитывая, что речь идет о флаге фактически несуществующего государства, закон не накладывает никаких ограничений на использование таких символов. Для повседневных нужд человек может прикрепить такой флаг, использовать его как обои, шторы. Ограничений нет».

Может хозяина ностальгия замучила?