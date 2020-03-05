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//Общество 13+

Как вернуть тягу к чтению?

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Как вернуть тягу к чтению?
Читающая книгу девушка, фото соцсети

Книги, которые вы читаете «для души», нужно выбирать тщательно, чтобы не подпортить литературный аппетит. Многим знакома ситуация: "понадкусано" много томиков, но ни один не заходит. «Аргументы недели» выясняли, как с этим бороться? 

 

Профессор Преображенский рекомендовал откладывать советские газеты за завтраком. Негативный, перегруженный, да и вообще скучный текст отбивает не только аппетит. Одна неудачная статья или книга могут стать причиной появления "не читального" настроения. Листаете страницы и понимаете, что ничего не запоминается. Возвращаетесь к началу. И так до бесконечности. 

 

Читать по плану

Аппетит приходит во время еды. Составьте список книг или заведите дневник, где распишите страницы по дням. Обязательно делать отметки о прочитанном. Вычеркивать сделанное — всегда приятно. 

 

Пойти в читальный зал

Практикующие такой вид чтения, уверяют, что он эффективно работает. И читальные залы, и библиотеки сейчас в основном уютные. Да и есть в этом особый шарм, романтика. 

 

Поучаствовать в книжном марафоне 

Вас будет подгонять вся команда. Работает так: читаете определенное количество глав, потом обсуждаете в чате. Отставать не выгодно — начнутся сплошные спойлеры. На просторах соцсетей найти такой марафон легко. А можно и самому организовать. Тогда точно сработает. 

 

Выбрать небольшой, но увлекательный детектив

Человеческая психика такова, что оторваться от интересного расследования очень сложно. 

 

Перейти на аудиокниги 

Восприятие на слух дополнительно развивает внимательность и концентрацию внимания. 

 

Иногда проще пойти на поводу "не читального" настроения и дать отдохнуть мозгам! Через некоторое время всё встанет на свои места. По крайней мере, профессор Преображенский выбрал бы именно этот способ. А какой ближе вам?

ГБ

//картина дня

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