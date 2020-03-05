Как развивать воображение?

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5 марта 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Креативное мышление, фото соцсети

«Человеку нужно мыслить креативно». Но что делать, если совсем не "креативится"? Креативное мышление людей в определённой степени зависит от их способности воображать, представлять, рисовать некие образы. Любой навык можно развить практикой. Даже воображение поддаётся дрессировке. «Аргументы недели» предлагают ознакомиться с некоторыми способами развития воображения:

Способ «шизоидный» (применяется в двух направлениях)

1) Необходимо положить перед собой/иметь в зоне видимости два абсолютно разных предмета и подумать, что у них может быть общим. Например, чайник и ноутбук. Общее: и тот и другой могут нагреваться.

2) Рассматриваем 3 предмета: два из них должны быть похожи, а один - лишний. Например: куртка, рюкзак и шапка. Шапка лишняя, потому что у куртки и рюкзака есть молнии, а у шапки — нет.

Способ «универсальный»



Необходимо взять любые предметы для рисования (краски/ фломастеры/ карандаши/ ручки и т.п.) и "намалевать" некую непонятность, как в детстве. А спустя время посмотреть на свой "шедевр" и всё же найти в нём смысл, попытаться создать образ из получившейся "каляки-маляки".

Способ «упорный»



Подойдёт для тех, кто часто ездит в общественном транспорте. Необходимо выбрать "жертву" из напротив сидящих пассажиров и описать выражение его лица максимально точно формулировкой. Это сложнее, чем кажется, однако воображение начинает усиленно трудиться. Кроме того, можно попытаться представить пассажиров в их другом возрасте, например, бабушку — молодой девушкой и т.п.

Способ «советский»

Для его практического применения необходимо съездить к бабушкам-дедушкам или поковыряться в сокровищницах старой пыльной кладовки и найти традиционный советский ковёр с узорами. Порой кажется, что в рисунках такого ковра можно обнаружить целый мир со своей цивилизацией. Или хотя бы найти пару силуэтов, действительно похожих на что-то реальное.

Естественно, это не все способы, их гораздо больше. Вы даже можете придумать свой собственный метод развития воображения. Не бойтесь, что почти все способы работы над воображением походят на несерьезные детские забавы. Умение смело и быстро воображать может оказаться полезным и в профессиональном взрослом мире.