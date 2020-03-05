Актер Улдис Думпис: Я был шокирован, когда впервые увидел, как в Риге празднуют 8 Марта

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5 марта 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Улдис Думпис, фото соцсети

Не за горами чисто женский праздник – 8 Марта. Сказать, что он широко отмечается в Латвии – нет. Но, привычки с прежних времен остались, что греха таить. Но не всем этот праздник по душе. Латвийский актер Улдис Думпис, которого российский зритель знает по культовым фильмам «Долгая дорога в дюнах», «Лимузин цвета белой ночи», «Ралли», «Двойной капкан», поделился с латвийскими журналистами своими мыслями о празднике.

По словам артиста, неприязнь к 8 Марта у него возникла еще в 18 лет, когда он приехал из Бауски( город в Латвии) в Ригу. В семье у Улдиса Думписа этот праздник не отмечали, а когда он увидел, насколько широко его празднуют в Риге, то был в шоке.

«Наверное, в СССР День женщин как-то отмечали – был же официальный выходной. Но я был шокирован: толпы пьяных мужчин с пожухлыми красными тюльпанами! У меня возникло ужасное отторжение. Я понял, что это не мой праздник, не латышский праздник. Это искусственно созданный праздник, придуманной немецкой марксисткой Кларой Цеткин. Впрочем, и День Святого Валентина в нашей семье не в почете. Отмечаем День матери…»