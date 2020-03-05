Депутат Эстонии: Я не помню такого случая, чтобы «таранили» границы

//Общество 13+

5 марта 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

России на автомобиле не остановился для контроля на границе Эстонии, фото соцсети

Инцидент произошел 1 марта. Гражданин России на автомобиле не остановился для контроля на границе Эстонии, а продолжал движение. Полицейские задержали злоумышленника в одном из кварталов Нарвы.

Из российских и эстонских СМИ следует, что нарушителем оказался житель Петербурга (46 лет). Россиянин - гендиректор и собственник хостинговой компании «Нетфокс».

Зачем Богданову понадобилось совершать такой шальной поступок?

Оказывается, у гражданина России было огромное желание эмигрировать в Эстонию.

«Тяжелое психологическое состояние, я просто не выдержал. У меня не было четкого плана. Когда я увидел знак «Нарва», то понял, что Эстония. У меня не было с собой документов. Просто поехал вперед. Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я чувствую себя безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская»,- заявил Богданов.

Суд присудил гражданину России 506 евро, но решил не высылать его на родину. В тюрьме Анатолий Богданов пробудет три месяца. Как пишут эстонские СМИ, он собирается остаться в Прибалтике и учить эстонский язык.

«Аргументы Недели» попросили прокомментировать данную ситуацию депутата городской думы города Нарва, экс-мэра Тармо Таммисте

«За свои 20 лет, что живу в Нарве, я не помню такого случая, чтобы так «таранили» государственную границу. Скандальный случай. Сейчас этот человек находится в тюрьме. Будет долгое следствие. Это не так просто въехать, а потом попросить политического убежища. Просто так никто его не даст! Нужно серьезно доказать, что тебе в своей стране угрожает серьезная опасность. Тебе или твоей семье. Например, преследование по религиозным, политическим и т.д. мотивам. Или могут убить твоих родных. Мало ли что он сказал сейчас. Эмоции – не повод давать политическое убежище. Будет следствие. Были ли раньше случаи, когда россияне просили политического убежища? Я допускаю, что такие случаи были. Но никто об этом не писал в СМИ. Все проходило спокойно. А тут громкий и скандальный случай».