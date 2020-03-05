Эпидемия в Иране: масштабы вспышки могут быть гораздо страшнее

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5 марта 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Коронавирус в Иране, фото: соцсети

Иранские лидеры думали, что эпидемия коронавируса не затронет их страну. Но они ошибались. На сегодняшний день по количеству смертей от инфекции их обгоняет лишь Китай. В Иране инфицированы даже вице-президент и замминистра здравоохранения. «Аргументы недели» разбирались, какова реальная ситуация с эпидемией на Ближнем Востоке.

Всего пару недель назад иранские лидеры утверждали, что эпидемия им не грозит и хвастались, что экспортируют маски своим китайским торговым партнерам. На данный момент в Иране зафиксировано более 2,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 92 человека погибли. Для руководства страны такой резкий переворот событий стал не просто шоком, но и большим ударом по репутации. По информации New York Times, ошеломленные врачи и медсестры говорят, что службы безопасности заставляют их молчать о реальном положении дел. Многие эксперты считают, что масштабы вспышки гораздо страшнее. Но признать это – унизиться перед врагами.

«В то время как мир борется с распространением коронавируса, эпидемия в Иране стала скорее уроком. Вот что происходит, когда скрытное государство с ограниченными ресурсами пытается подавить вспышку, а потом понимает, что сдержать её крайне трудно. Судя по телефонным интервью и текстовым сообщениям иранских медицинских работников, власти, похоже, так же озабочены контролем информации, как и контролем вируса», – говорится в материале NY Times.

Борьба с распространением инфекции в стране специфическая. Министерство здравоохранения Ирана предложило отправить 300 тысяч ополченцев на санитарный обход домов. Иранские врачи и политики немедленно раскритиковали этот план, заявив, что неподготовленные ополченцы скорее распространят вирус, чем сдержат его. Главный прокурор страны заявил, что все, кто занимаются накопительством масок для лица и другого медицинского оборудования, рискуют быть приговоренными к смертной казни. Похоже, от силовых методов решения проблем в стране не готовы отказаться даже в столь кризисные времена. В северной иранской провинции Голестан высокопоставленный чиновник в области здравоохранения заявил о своем разочаровании из-за отказа Тегерана признать реальные масштабы эпидемии. «Мы кричали Министерству здравоохранения, что у нас 594 пациента с коронавирусом, но они сказали, что, поскольку у нас нет положительных результатов тестов, они не дадут необходимое оборудование, – пожаловался доктор Абдулреза Фазель. – Они все время говорят: «Подожди, подожди, подожди», а потом вдруг объявляют, что ты – в эпицентре эпидемии. А мы с самого начала знали, что находимся в эпицентре».

«Границы бесхозяйственности и невежества быстро пересматриваются Министерством здравоохранения», – написал в Telegram доктор Омид Резаи, известный онколог в Тегеране. «Мне жаль нас, потому что мы сидим в тонущей лодке, которой управляете вы».

Понять, насколько далеко все зашло, довольно легко. В Иране коронавирусом заразились даже вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, заместитель министра здравоохранения Ираджа Хариричи и глава Комитета по национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Зульнур. Все они пренебрегали элементарными мерами предосторожности и даже, будучи уже заразившимися, выступали на пресс-брифингах без средств защиты.

Справляться своими силами у Ирана уже не получается. Власти опасаются, что начнется дефицит медицинских масок, предпосылки к этому уже есть. ВОЗ поставляет Ирану диагностические наборы и средства защиты для медицинских работников. По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, они направляют в страну 7,5 тонн медикаментов для поддержки 15 000 медицинских работников и 1000 наборов для скрининга, способных обследовать почти 100 000 человек. Но и этого может быть мало.

Иранский импортер медицинских товаров заявил BBC, что не может приобрести тестовые наборы из-за введенных США санкций. «Многие международные компании готовы поставлять Ирану наборы для тестирования на коронавирус, но мы не можем посылать им деньги», – сказал Рамин Фаллах, член правления Иранской ассоциации импортеров медицинского оборудования. США в свою очередь отрицают, что их санкции ограничивают возможности Ирана по импорту медицинских товаров, указывая на исключение для гуманитарных товаров. Несмотря на это, иранским компаниям трудно обрабатывать платежи с зарубежными банками, которые не хотят рисковать и боятся сами оказаться под санкциями Штатов.

Чтобы хоть как-то поддержать дух пациентов с коронавирусом и поднять им настроение, иранские врачи и медсестры запустили танцевальный флэшмоб. Главное, говорят они, – не поддаваться панике и не унывать. Сделать это жителям страны будет непросто, учитывая почти полную потерю доверия к власти и даже к экспертам.