Какие бывают необычные дорожные знаки и оригинальный придорожный ландшафт

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5 марта 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Необычные дорожные знаки, фото соцсети

Недавно появилась новость о том, что в Крыму начали реализацию проекта «Лавандовый пояс Тавриды». Его смысл в том, чтобы засадить земли вдоль федеральной трассы «Таврида» эфиромасличными культурами, то есть лавандой. Сочно-фиолетовые поля — давняя изюминка крымских дорог. Туристы специально приезжают сюда, чтобы сделать яркие фотографии безбрежных лавандовых морей.

Действительно, зачастую удовольствие от длительного следования по протяжённой трассе могут принести лишь живописные пейзажи. Мелькающая картинка за окном придаёт особый колорит маршруту, формирует облик города, становится прямой ассоциацией путешественника или радует глаз коренного жителя. «Аргументы недели» исследовали, какими необычными придорожными знаками и оригинальными придорожными ландшафтами могут похвастаться разные страны мира.

Необычные дорожные знаки

Очень часто туристы за границей берут в аренду автомобиль или мотоцикл, и им могут повстречаться самые необычные, удивительные, забавные и прикольные дорожные знаки. В зависимости от местной фауны, вдоль дорог и магистралей устанавливаются предупреждающие знаки о вероятной встрече с животными и не только. Познакомимся с некоторыми из них:

В Австралии уже никого не удивишь дорожным знаком «Осторожно! Кенгуру!».

Также дорожные знаки предупреждают о возможности появления не только кенгуру, но и верблюдов с вомбатами.

Кроме того, есть знак «Уступи дорогу бегемотам!»

А в Испании на предупреждающих об опасности знаках красуются утки и даже черепахи.

В Финляндии нужно быть крайне бдительными на дороге. Там обитает порядка 100.000 лосей. Они живут на всей территории Финляндии, кроме самой северной части Лапландии.

В Южной Африке иногда выходят на дорогу пингвины. Дорожные знаки призывают водителей к бдительности.

В Тайланде нередко встречается знак «Осторожно, слоны!».

В Израиле недавно появился новый дорожный знак: «Осторожно: лягушки!». “Зелёные”, подсчитавшие, что ежегодно в мире на дорогах гибнет почти миллиард земноводных, призывают поддержать эту инициативу. Помогают “перейти дорогу лягушкам” в некоторых штатах США и Германии.

А в Нидерландах, например, есть знаки, предупреждающие о том, что на дорогу могут выбежать не просто лоси, а очень твёрдые лоси!

ВШвеции беспокоятся о сохранности ёжиков, перебегающих дорогу.

В российском Санкт-Петербурге появился новый необычный дорожный знак «Осторожно, белки!». Установлены эти знаки на Елагином острове, в Центральном парке культуры и отдыха. Таким образом, призывают людей быть осторожнее, так как очень много этих милых животных гибнет из-за велосипедистов и водителей автомобилей.

В немецком парке Дюссельдорфа есть знак: «Хлеб уткам — смерть уткам!»

Наши соотечественники также придумали дорожный знак: «Осторожно! Дорогу переходит кошка с котятами!»

Не меньшую опасность для автомобилистов могут представлять и люди, в частности — пьяные пешеходы, изображения которых в виде человека, ползущего на четвереньках, можно встретить в Чехии, Греции, Великобритании, Венгрии, Румынии и других странах.

В итальянской провинции Тревизо прекрасно знают, что реакция мужчины за рулем, увидевшего на тротуаре девушек в коротких юбках, может привести к серьезной аварии — на какое-то время водитель отвлекается от дороги. В Италии решили по-честному предупредить автолюбителей, что возле проезжей части их поджидает опасность, а именно — женщины легкого поведения, и установили в Тревизо знаки «Осторожно, проститутки». Неизвестно, снизилась ли в этих местах аварийность, но теперь даже туристы в этих краях точно знают, где искать авантюрные приключения.

В Израиле появился новый дорожный знак «Внимание, арабы!». Надпись на нём рекомендует быстро проезжать данную территорию из-за повышенной опасности подвергнуться атакам арабов, бросающих бутылки с зажигательной смесью и камни. Первые такие знаки размещены в Самарии между поселениями Альфей-Менаше и Маале-Шомрон. Там участок дороги проходит вблизи арабской деревни Азун. Эта деревня — рассадник «охотников» на израильские машины.

Для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, видимо, наибольшую опасность представляют крокодилы. Во всяком случае, так решили создатели дорожных знаков. Именно аллигаторов с раскрытой пастью изображают на знаках, предупреждающих о неровной дороге велосипедистов в Дании, а водителей инвалидных колясок во Франции — об опасном уклоне.

Крокодилы опасны в некоторых местах и для автомобилистов:

Авторы этого знака намекают водителям, нарезающим круги по горному серпантину, что пора бы уже научиться летать.

В России дорожных знаков с юмором также долго искать не придётся:

Оригинальный придорожный ландшафт

Трасса 40 (Аргентина)

Трасса № 40 (Ruta 40) пересекает почти всю Аргентину с севера на юг и идёт вдоль высоких Андских хребтов. Это одна из самых длинных дорог в мире — 5000 километров протяженности! При этом они проходят через несколько климатических поясов. Пейзаж вокруг постоянно меняется: леса, скалы, озера, поля, луга, пустыни, почти не заселённые пампасы, асфальт и гравий, пыль и красный песок, солнце и сбивающий с ног ветер, 27 горных перевалов, 18 крупных рек, наконец, 20 национальных парков, в каждом из которых можно провести несколько дней.

Ущелье Вердон (Франция)

Сегодня это самый большой каньон во всей Европе: его длина составляет 25 километров, а глубина доходит до 700 метров! Хотя по масштабам ущелье Вердон и уступает аризонскому каньону, зато явно превосходит его по красоте. Чтобы объехать ущелье по кругу, потребуется целый день, хотя здесь всего сотня километров. Но все они состоят сплошь из изгибов, спусков и подъемов, рукотворных тоннелей и проездов под нависающими над головой и скрывающими небо скалами.

Самые красивые виды на ущелье открываются со старой Критской дороги, или Критской петли (Route des Cretes, D23), построенной еще в античные времена и проходящей по северному краю каньона. Эта узкая петляющая дорожка местами подходит к самому обрыву. По краям ее обустроены смотровые площадки, с каждой из которых открываются захватывающие виды на Вердон. Критская петля считается односторонней: ехать по ней на автомобиле нужно по часовой стрелке, стартуя от городка Кастеллан в сторону искусственного озера Сент-Круа, которое образовалось после постройки в 1975 году плотины.

Памирский тракт (Киргизия, Таджикистан)

Самая высокогорная дорога на территории бывшего СССР. Эта почти полностью грунтовая автомобильная трасса карабкается по отрогам Памирских гор и проходит через три главных горных перевала Памира: Талдык (3615 м), Кызыл-Арт (4280 м) и самую близкую к «Крыше мира» точку — перевал Акбайтал (4655 м). Восточную часть тракта — от киргизского города Ош до таджикского Хорога — построили в 1931—1934 годах, когда СССР активно осваивал территорию горного Памира. Она проходит по зеленым предгорьям, где пасутся лошади и стоят одинокие юрты и мазанные навозом хижины, а также мимо Памирского национального парка, над которым возвышается пик Ленина (7134 м).

Атлантическая дорога (Норвегия)

Атлантическая дорога (№ 64) идёт почти по самому океану, перескакивая с острова на остров с помощью мостов и тоннелей. Это уникальное технологическое сооружение: в составе трассы длиной всего 8,5 километра — целых шесть мостов! Главный из них — мост Storseisundet, который еще называют «Мостом в небеса». Если приближаться к нему со стороны материка, кажется, будто полотно трассы обрывается на высшей точке и путешественнику остается только прыгать прямиком в небо. Впечатление усиливается, если ехать по Атлантической дороге осенью, когда начинается сезон штормов: огромные волны накатывают на мелкие островки, с грохотом разбиваются об опоры мостов, а иногда и накрывают дорогу целиком, норовя слизнуть едущие по ней автомобили.

Впрочем, Атлантическая дорога — лишь часть маршрута по фьордам. Двигаясь по нему дальше в сторону Осло, вы попадете к одному из самых известных серпантинов Европы — взбирающейся по склону горы «Лестнице троллей» (Trollstigen).

Великая океанская дорога (Австралия)

Великая океанская дорога длиной 243 километра проходит вдоль Тихоокеанского побережья Австралии. Практического значения дорога не имеет — она была построена вернувшимися с Первой мировой войны солдатами как памятник жертвам сражений. После открытия в 1932-ом дорога стала крупнейшим воинским мемориалом мира, а тридцать лет спустя ее признали одной из самых живописных на планете. И не зря: трасса проходит почти по самому побережью, откуда открывается вид на бескрайние водные просторы и тихие укромные лагуны. Среди главных достопримечательностей, встречающихся на пути, — таинственный «Берег кораблекрушений» (Shipwreck Coast), у которого разбилось 638 кораблей. И «Двенадцать апостолов» — группа отдельно стоящих в океане известняковых скал высотой до 45 метров. На самом деле скал здесь всего восемь, и до недавнего времени их называли не иначе, как «Свинья и поросята».

В мире удивительное множество необычных дорожных знаков и захватывающих дух придорожных пейзажей, чтобы их обнаружить достаточно вооружиться внимательностью, автомобилем и тягой к приключениям!