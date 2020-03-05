В РФ предложили создать Единый регистр пациентов с хроническими болезнями

//Общество 13+

5 марта 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В России предлагают создать «Единый регистр пациентов» — электронную базу нуждающихся в лекарственном обеспечении пациентов с хроническими болезнями. Соответствующий пункт содержится в резолюции Х Всероссийского конгресса пациентов, которая направлена правительству России.

"У нас существует проблема с лекарственным обеспечением и сведением регистров на местах: не все пациенты учитываются, у нас не всегда региональные власти заявляют этих пациентов на обеспечение лекарствами. Те регистры, которые каждый регион имеет, во-первых, даже между собой не комплементарны, не согласованы в своих программах. Кроме того, они очень по-разному ведутся", - рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.