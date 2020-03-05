Бывшего возлюбленного Джоли обвинили в изнасиловании подростка

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5 марта 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.ru

фото: instagram

Лауреата кинопремии "Оскар" Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. По словам канадской модели Сэры Джонсон, актер надругался над ней 35 лет назад.

Вместе со своими приятелями Хаттон пригласил девушку и ее подруг в отель. "Я нервно сидела у телевизора, когда он подсел ко мне и начал гладить мои ноги. Я понимала, что это неправильно, но в тот момент растерялась. Потом он увел меня в отдельную комнату и настоял, чтобы его друг остался и смотрел. Я сопротивлялась и говорила, что он должен остановиться, но он повторял, что мне понравится", - вспоминает Джонсон. Тогда ей было всего 14 лет.