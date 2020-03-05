Все новости >>

//Общество 13+

Бывшего возлюбленного Джоли обвинили в изнасиловании подростка

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.ru

Бывшего возлюбленного Джоли обвинили в изнасиловании подростка
фото: instagram

Лауреата кинопремии "Оскар" Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. По словам канадской модели Сэры Джонсон, актер надругался над ней 35 лет назад.

Вместе со своими приятелями Хаттон пригласил девушку и ее подруг в отель. "Я нервно сидела у телевизора, когда он подсел ко мне и начал гладить мои ноги. Я понимала, что это неправильно, но в тот момент растерялась. Потом он увел меня в отдельную комнату и настоял, чтобы его друг остался и смотрел. Я сопротивлялась и говорила, что он должен остановиться, но он повторял, что мне понравится", - вспоминает Джонсон. Тогда ей было всего 14 лет.

//картина дня

В мире

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о первом впечатлении после встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Известно, что глава правительства…

//новости ан