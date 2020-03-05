Эксперт предложил штрафовать спасенных со льда рыбаков

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5 марта 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Главред журнала «Мир подводной охоты» Георгий Здановский заявил, что рыбаков, которых спасают с отколовшихся льдин, стоит наказывать большими штрафами. По словам специалиста, такие люди не заботятся о своей безопасности.

Здановский перечислил несколько способов, как любители зимней рыбалки могут уберечь себя от неприятностей. По его словам, существует специальная одежда для рыбаков, которая позволяет выжить в холодной воде. Также опытные люди предпочитают рыбачить из надувной лодки. На крайний случай, в карман можно спрятать два больших шила на веревке, чтобы в случае ухода льда под воду с их помощью можно было зацепиться за крепкую льдину и вытащить себя из воды, передаёт Мир24.

«На месте властей я бы каким-то образом наказывал огромными штрафами тех, кого спасают со льда, потому что мозг надо включать», - резюмировал Здановский.