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Опубликован список основных вызовов национальной безопасности России

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Опубликован список основных вызовов национальной безопасности России
Фото: pixabay.com

На официальном интернет-портале правовой информации документе об основах госполитики РФ в Арктике на период до 2035 года появился список основных вызовов национальной безопасности России.

Оказалось, что в первую очередь нацбезопасности страны угрожает наращивание иностранных военных сил на территории Арктики, а также дискредитация деятельности РФ в мире.

«Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике», - сказано в опубликованном документе.

АБ

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