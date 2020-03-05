Опубликован список основных вызовов национальной безопасности России

На официальном интернет-портале правовой информации документе об основах госполитики РФ в Арктике на период до 2035 года появился список основных вызовов национальной безопасности России.
Оказалось, что в первую очередь нацбезопасности страны угрожает наращивание иностранных военных сил на территории Арктики, а также дискредитация деятельности РФ в мире.
«Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике», - сказано в опубликованном документе.