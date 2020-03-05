В суперфинал «Лидеров России» попал житель Краснодара

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5 марта 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Названы победители конкурса «Лидеров России» по специализации «здравоохранение». Полуфинал и финал этого трека проходили с 1 марта.

Участник из Краснодара Антон Марухин попал в десятку лучших финалистов и теперь он поборется на суперфинале в Сочи за победу в конкурсе.

«Эти два дня прошли напряженно, в совместной командной работе. Мы многому друг у друга научились. Отличная компания, потрясающее количество профессиональных людей и, самое главное, живых, интересных и настоящих», — рассказал Марухин.

По своей специальности он врач-ортопед, руководит «Южным региональным центром протезировании и ортопедии в Сочи». Его центр занимается изготовлением протезов для рук и ног и реабилитацией пациентов.

Другой участник из Краснодарского края, сочинец Сергей Гайдук, по итогам конкурса попал в тридцатку финалистов.

«Замечательная площадка, очень много талантливых и идейных людей. Каждый из них по своему амбициозен, но самое главное — это результат, к которому мы шли командой. Самое главное — это договороспособность, которая на сегодняшний день является важнейшей для результата. Если каждый человек будет слышать другого, то в этом случае получится результат. Мы учились слышать и слушать друг друга помимо того, что предлагать свои идеи», — поделился Гайдук своими впечатлениями от конкурса.

По своему образованию Гайдук организатор здравоохранения, сейчас защищает диссертацию на соискание кандидата. В течение четырёх лет он занимался управлением медицинскими подразделениями санаториев РЖД — отвечал за медицинское развитие 19 филиалов в 11 регионах. Сейчас Гайдук руководит собственной многопрофильной клиникой в Сочи.

На суперфинале в Сочи он будет соревноваться дополнительно в рамках общего трека конкурса.

Оба участника получат наставников в рамках конкурса, которые будут объявлены позже. Среди менторов по этому треку — министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия и другие специалисты федерального уровня.

Руководитель фонда «Цифровая долина Сочи» и один из энтузиастов цифровой медицины в РФ Антон Немкин, как и участники конкурса, говорит о высоком уровне организации «Лидеров России»



«Треть из участников трека имеют учёные степени, а их наставниками станут первые лица здравоохранения. Это говорит не только об уровне конкурса. Это о том, что государство хочет видеть у руля медицины компетентных людей и готово тратить на это ресурсы», — написал Немкин на своей странице в Фейсбуке, комментируя итоги конкурса.

Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» пройдет в Сочи с 27 по 31 марта.