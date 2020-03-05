Сортирный вопрос переходит в питьевой

//Общество 13+

5 марта 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

В России порядка 30 миллионов человек проживают в домах без центральной канализации. В прошлом году английский премьер-министр указал Владимиру Путину на данную проблему в России. Однако сортирный вопрос с того времени нисколько не решился.



Уличными туалетами пользуются даже во многих учебных заведениях страны. Всего таких школ насчитывается более 6 тысяч. О ситуации известно правительству, однако никаких мер для устранения проблемы никто не предпринимает. А от этого зависит здоровье подрастающего поколения. Ведь поход в туалет в зимний период может повлечь возникновение серьёзных заболеваний у детей. В XXI веке сложно представить, что такое может быть.



В Якутии центральная канализация имеется только у половины населения региона. Такая же ситуация в Бурятии, Забайкалье. В выгребные ямы проваливаются животные, а иногда и дети. За прошлый год произошло более 10 подобных случаев со смертельным исходом. Почти половина российских многодетных семей проживают в домах с туалетом на улице.



Проблему усугубляют сточные воды, которые попадают в водоёмы. В большинстве случаев они не соответствуют нормам очистки. При этом из рек и водоёмов берётся вода, которая бежит из кранов в наших домах. Какой-то замкнутый круг, как круговорот веществ в природе.



