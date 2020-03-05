Крупная задолженность по налогам взыскана судебными приставами Краснодара

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5 марта 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Исполнительное производство о взыскании более 200 тысяч рублей с юридического лица в пользу государства было возбуждено в Прикубанском округе краевой столицы. Однако директор организации-должника скрывался от представителей Закона.

Как следствие, в Межрайонном отделе по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Краснодарскому краю было заведено разыскное дело.

Осуществляющая розыск судебный пристав Елена Старшинина провела целый комплекс мероприятий, прежде чем было установлено местонахождение гражданина. Прибыв по указанному адресу, судебный пристав обнаружила не только самого разыскиваемого, но и имущество принадлежащее должнику имущество. Во дворе дома был припаркован грузовой автомобиль, числящийся за организацией.

Незамедлительно на место были вызваны работники отдела судебных приставов по Прикубанскому округу Краснодара, которые составили акт описи и ареста транспортного средства. Лишь после этого директор организации-должника осознал всю серьезность ситуации.

Он не пожелал расставаться с приносящим доход автомобилем и погасил задолженность, что называется, не отходя от кассы. 200 тысяч рублей были оплачены с помощью мобильного терминала.