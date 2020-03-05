Руководитель бюджетного учреждения предстанет перед судом в Кущевском районе

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5 марта 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Кущевском районе перед судом предстанет руководитель бюджетного учреждения, обвиняемая в превышении должностных полномочий.

Следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Краснодарского края. Она обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ).

Установлено, что с января 2011 года женщина состояла в должности руководителя бюджетного учреждения. По данным следствия, обвиняемая знала, что гражданин признается инвалидом только при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и иных данных. Вместе с тем, в период с 2014 по 2018 год руководитель учреждения, будучи осведомленной, что в отношении 23 граждан медико-социальные экспертизы не проводились, превысила свои полномочия и незаконно приняла решение об установлении им I, II, III группы инвалидности соответственно. Кроме того она заверяла своей подписью и печатью соответствующие справки экспертизы, а также выписки из актов освидетельствования граждан, признанных инвалидами. В последующем данные выписки были направлены в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, что позволило гражданам незаконно получать ежемесячные денежные выплаты. В результате в различные периоды времени граждане своими действиями причинили ущерб бюджету Пенсионного фонда России на сумму от 60 до 600 тысяч рублей. В отношении фигурантов, которые совершили мошенничество при получении выплат, сотрудниками органов внутренних дел были расследованы уголовные дела.

Кроме того, в августе 2018 года обвиняемая потребовала от местного жителя за установление ему II группы инвалидности без проведения медико-социальной экспертизы денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Мужчина согласился с условиями руководителя учреждения и передал обвиняемой требуемые деньги. В конце октября 2018 года обвиняемая подготовила необходимые документы, позволяющие ему получать ежемесячные денежные выплаты. В результате своими действиями мужчина причинил бюджету г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.4/1 телефон, факс: 8-861-268-54-15

Пенсионного фонда России ущерб в сумме свыше 100 тысяч рублей. В отношении мошенника, который незаконно получил выплаты, сотрудниками органов внутренних дел было расследовано уголовное дело.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю и УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В рамках расследования уголовного дела следствием наложен арест на объекты недвижимости, автомобиль обвиняемой на общую сумму свыше 5 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.