В Турции рассказали об ажиотаже в военкоматах

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5 марта 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча офицеров турецкой армии у музея Мустафы Кемаля Аттатюрка globallookpress.com/ Depo Photos

События в Идлибе спровоцировали граждан Турции записываться в армию. Там наблюдается ажиотаж. Люди записываются на контракт.

Интерес жителей Турции к армии появился в последние дни. Сейчас в Идлибе идет активная фаза боевых действий. Интенсивность огня немного снизилась только на фоне визита турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Москву. А буквально вчера стороны ожесточенно били друг по другу.

Сирийская оппозиция давит армию официального Дамаска. Повстанцев поддерживает правительство Турции.

«В последние дни сотни жителей Турции обратились в Минобороны с просьбой о записи на контрактную службу», — сообщают турецкие СМИ.

Этот ажиотаж связывают именно с Идлибом. Турецкие власти поддерживают оппозицию. Из Сирии в Турцию идет поток беженцев. Официальная Анкара пытается их поддерживать. Евросоюз потребовал от Эрдогана сдерживать поток мигрантов, и даже навязал соглашения. Несколько лет официальная Анкара напоминала Европе о том, что она тоже взяла на себя обязательства и обещала решить вопросы.

Евросоюз от своих обещаний открестился. В итоге турецкие власти были вынуждены открыть путь для беженцев. В конце прошлой недели они хлынули уже несдерживаемым потоком через границу с Грецией. В короткое время границу пересекли 117 тысяч человек.

Сейчас Эрдоган находится в Москве. Он приехал, чтобы обсудить ситуацию с Владимиром Путиным. Накануне президент Турции заявил, что именно потребует от Кремля. Эксперты утверждают, что Идлиб, конечно, вызовет ожесточенную дискуссию, однако отношения Москвы и Анкары сохранятся.