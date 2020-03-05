Кому на пенсии жить хорошо?

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5 марта 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели», София ГУЛЕИШВИЛИ ]

Пенсионеры в Германии, фото соцсети

По данным ООН, к 2070 году пенсионеры будут составлять 20% мирового населения (при нынешних 9%). В связи с этим различные организации, в том числе крупная американская консалтинговая фирма Mercer, призывают власти немедленно устранять недостатки пенсионных систем, чтобы обеспечить гражданам благополучие «на старости лет». Какие страны уже близки к идеалу пенсионной системы, а кому финансовый покой только снится?

В конце 2019 года Forbes опубликовал результаты исследования «Глобальный пенсионный индекс», подготовленного Центром финансовых исследований университета Монаша в Австралии. В зависимости от жизнестойкости пенсионной системы, наличия налоговых льгот и сбережений у пенсионеров и состояния экономики в целом странам выставляли оценки от A до E – все равно, что привычные нам пятерки, двойки и т.д. Всего в исследование попало 37 стран, в которых проживает 63% населения мира. Колы никто не получил, зато сформировались группы лидеров и аутсайдеров.

Отличную оценку получили Нидерланды и Дания. В Нидерландах пенсионные доходы складываются из государственной пенсии с фиксированной ставкой и профессиональной пенсии; средний размер выплат – 1418 долларов. На них могут рассчитывать все граждане Нидерландов старше 65 лет, проживающие в стране не менее 50 лет. В Дании же большинство граждан всю жизнь добровольно откладывает определенную часть доходов, чтобы потом иметь существенную добавку к своей пенсии. Плюс, ежемесячно проценты от зарплаты отчисляются в Пенсионный фонд, а накопленная в этом фонде сумма рассчитывается на 25 лет пенсионных выплат в среднем по 3087 долларов (без учета небольших налогов).

Пенсионеры в Голландии, фото соцсети

В списке аутсайдеров – Мексика, Филиппины, Турция, Аргентина и Таиланд. Причем в Таиланде больше заботятся о животных, нежели о людях: пенсию там получают лишь военные и слоны старше 50 лет (и получают священные животные около 25 пяти тысяч в переводе на рубли). Престарелых тайцев же должны содержать дети. В случае, если их нет, назначается пособие в 500 бат (около 800 рублей). А чтобы стать военным, нужно выиграть в лотерею, которая проходит раз в год. Белый билет вытянешь – военным станешь и пенсию получать будешь, желтый вытянешь – в следующем году попробуешься снова, красный – не бывать тебе военным и не иметь пенсии.

«Четверки» получили Австралия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария и Германия. «Тройки» - у Гонконга, США, Малайзии, Франции, Перу, Колумбии, Польши, Саудовской Аравии, Бразилии, Испании, Австрии, ЮАР, Италии и Индонезии.

Россия не попала в исследование Mercer в 2019 году, да и в остальные мировые рейтинги пенсионных систем тоже. Самые актуальные результаты оценки пенсий в РФ датируются 2017 годом – «Глобальным пенсионным индексом» французского банка Natixis. Так, по уровню доступа к финансовым услугам, которые позволили бы максимизировать пенсионный доход, Россия находится на 43 месте из 43. Что о нас говорить: ни гендерного равенства в возрасте выхода на пенсию, ни уж тем более средств на жизнь в старости. Средняя пенсия в России составляет около 15 тысяч рублей, причем с 1 января 2020 на заслуженный отдых начнут выходить еще позже: женщины – по достижении 56-летнего возраста, мужчины – 61 года.

Нищие пенсионеры в России, фото соцсети

Что же касается «подвижек», недавно российские граждане, имеющие различные группы инвалидности, получили надбавки к пенсии – 114, 81, 65 рублей для первой, второй и третьей групп соответственно. По словам Геннадия Зюганова, прибавки хватит лишь на то, чтобы купить два пирожка с повидлом. При этом вице-премьер Татьяна Голикова твердит о реорганизации пенсионной системы, а точнее, ее цифровизации и грядущих сокращениях штата.

И не ясно, что лучше: чтобы пенсии «утекали» в карманы чиновников, или на слонов. В таком случае, пенсия, спасибо, что ты вообще есть.