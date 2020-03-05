Олег Валенчук поздравил Виктора Савиных с высокой наградой

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5 марта 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Виктор Савиных

Космонавт награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Полных кавалеров этого ордена немного – около 50 по всей стране. Теперь в их рядах наш земляк, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Савиных.

27 февраля Владимир Путин подписал указ, согласно которому президент Московского университета геодезии и картографии Виктор Савиных отмечен «за выдающиеся заслуги в научной деятельности и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов».

Виктор Савиных стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»: награды второй, третьей и четвёртой степени ему вручили в 2000, 1994 и 2010 годах соответственно.

Несмотря на высокие награды и большую занятость, Виктор Петрович находит время и для своих земляков: принимает участие в Циолковских чтениях, встречается с юными кировчанами, помогает там, где нужна его помощь. Открытие первого в России космического центра во многом тоже его заслуга.

Виктор Савиных - большой друг фестиваля «Гринландия», он частый гость на этом песенном празднике. «Я побывал на многих фестивалях, «Гринландия» на их фоне выгодно выделяется особой дружеской атмосферой, творческим духом, - отмечает Виктор Петрович. - Как здорово, что сейчас вновь звучат песни со смыслом, не только развлекающие, но и воспитывающие».

7 марта – еще одна знаменательная дата в жизни Виктора Савиных. В этот день ему исполнится 80 лет. В канун дня рождения с высокой наградой Виктора Петровича поздравил организатор фестиваля авторской песни «Гринландия», депутат Госдумы РФ Олег Валенчук.

«Вы – человек поистине героической судьбы. И на вятской земле, и далеко за ее пределами Вас знают и уважают, как легендарного космонавта, внесшего огромный вклад в исследование и освоение космического пространства. Вы заслужили авторитет как ученый и педагог, автор серьезных научных трудов и исследований.

И сегодня для многих мальчишек, мечтающих о полетах к звездам, Вы - пример мужества, героизма и высочайшего профессионализма. А для миллионов людей, не связанных с космосом, Вы являетесь образцом сильного и светлого человека, подлинного гражданина своей Родины.

От души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых высот», - говорится в поздравлении депутата.