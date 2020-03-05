Стартовал прием заявок на участие в первом акселераторе для ИТ-компаний

Стартовал прием заявок на участие в первой программе экспортной акселерации ИТ-компаний, подготовленной Московским экспортным центром (МЭЦ). Об этом сегодня сообщает портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

«Открылся прием заявок на участие в первой программе экспортной акселерации ИТ-компаний, которую Московский экспортный центр (МЭЦ) подготовил совместно с Фондом развития интернет-инициатив. Для предпринимателей предусмотрен стартовый интенсив, который включает тематические мастер-классы. После этого организуют диагностическую сессию, которая поможет участникам понять, какую выбрать стратегию, как продавать больше товаров и услуг, и каким образом можно усилить команду. В дальнейшем запланированы регулярные консультации экспертов, менторские сессии, а также еженедельный контроль прогресса», - говорится в сообщении.

Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, поддержка экспортного потенциала индустрии информационных технологий - один из приоритетов правительства Москвы. В прошлом году объем экспорта московской ИТ-продукции вырос по сравнению с 2018 г. на 7,3% и составил 339,1 млн долл.

«Москва занимает первое место среди регионов России по экспорту ИТ-товаров. Доля столицы в общероссийском объеме за 2019 г. - более 53%», - отметила Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, такие программы, как первый экспортный ИТ-акселератор, помогут укрепить конкурентоспособность столицы на международном рынке. Присоединиться к проекту уже в этом году смогут 30 компаний —-10 в первом потоке и 20 во втором. Подать заявку на участие можно до 31 марта в Московском экспортном центре.