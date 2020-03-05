В собираемые в России автомобили внедрят искусственный интеллект

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5 марта 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Рабочий на автомобильном заводе, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Возможности для снижения аварийности в городской среде с помощью повышения штрафов и видеонаблюдения практически исчерпаны, поэтому следующим шагом будет внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в автомобили, собираемые на территории России. Об этих планах объявил Максим Худалов, представитель Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

По словам Худалова, ставшего собеседником «Известий», на собираемые в РФ легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики уже в октябре текущего года начнут устанавливаться «системы помощи водителю», способные на расстоянии от 30 до 100 метров распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора. В перспективе эти системы будут отслеживать превышение водителем скорости и резкое торможение.

В зависимости от опыта водителя и того, насколько часто его действия угрожают безопасности движения, будут предусмотрены несколько уровней предупреждения и «гибкая регулировка интерфейса». При грубом нарушении ПДД автомобиль даст сигнал водителю не только визуально и аудиосообщением, но и тактильно - вибрацией руля или сиденья. При этом система будет анализировать стиль вождения человека и выдавать ему нужные подсказки.

Ожидается, что с 2022 года в российских автомобилях начнет работать еще одна система с ИИ, которая должна снизить количество аварий на 20–30% в год. Она будет передавать данные о резком торможении из внутренних систем машины на цифровую платформу «Автодата». Уточняется, что платформа будет оповещать МВД и ГИБДД только об экстренном снижении скорости авто, личные данные водителя в данном случае пострадать не должны, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».