Три южноуральских ветерана получили юбилейные медали от депутата Госдумы

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5 марта 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы Анатолия Литовченко

«Мы преклоняемся перед вашей доблестью и самопожертвованием, скромностью и силой духа. Перед всем вашим поколением, которое с такой стойкостью прошло тяжелейший, долгий, суровый и героический путь к Победе», - заявил Анатолий Литовченко.

Как сообщает агентство Полит74, 93-летний Иван Кузьмич Скоробогатов был разведчиком. Однажды прямо перед ним упал снаряд и чудом не разорвался. А в другой раз отряд, в котором служил, атаковали десятки вражеских танков - и вдруг остановились.Выжил, но домой вернулся инвалидом. В 1944 году при освобождении Польши подорвался на мине, остался без ноги.

Семью Екатерины Ивановны Аман в 1942 году эвакуировали из блокадного Ленинграда в Сибирь. «Жизнь в нечеловеческих условиях, страшный мороз и голод, кисель из столярного клея, смерть отца, который умер в эшелоне от воспаления легких – и это все пережила 8-летняя девочка», - поделился воспоминаниями блокадницы депутат Госдумы.

Мария Степановна Серебрякова служила в роте связи. О том, что война вот-вот закончится, узнала за несколько часов до Победы. Рассказывает, что была в штабе, когда пришло секретное донесение из Берлина - Германия скоро капитулирует. Говорит, утаить эту новость от однополчан было труднее, чем пережить многочасовые бомбежки.