«КоСа Ностра». Криминальная империя в Восточной Европе

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4 марта 2020, 23:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

КоСа Ностра

Республика Косово – гигантский рассадник криминала во всей Европе. Эта республика была создана косовскими албанцами при поддержке НАТО и спецслужб США. К сожалению, создание Косово было и остаётся главнейшей ошибкой НАТО и всех его союзников.

Уже сейчас многие европейские лидеры начинают сомневаться в правильности затеи с этим частично признанным государством. Дело в том, что после провозглашения независимости жизнь в Косово стала невыносимой не только для всего неалбанского населения, но и для христиан в целом.

Косовцы считаются самым агрессивным народом в Европе. Их криминальные картели до сих пор продолжают свою преступную деятельность. На данный момент Приштина, столица этой республики, является главным центром торговли человеческими органами, не говоря уже про наркотики.

Жизнь в этой стране ужасна во всех смыслах этого слова. Постоянно совершаются разбойные нападения на христиан и представителей религиозных меньшинств. Косовская полиция, как правило, предпочитает бездействовать, нежели расследовать преступления, устраиваемые против «неверных». Мафия проникла в каждый уголок этого маленького государства. Даже сам президент по сведениям многих спецслужб является могущественным криминальным авторитетом.

Стоит напомнить о конфликте между Косово и Югославией, случившемся в 1999 году. Тогда президент Югославии Слободан Милошевич начал антитеррористическую операцию по устранению мятежников, называвших себя Армией Освобождения Косово.

Повстанцы сразу же начали свою преступную и экстремистскую деятельность. В первые же дни они начали убивать мирных жителей, принадлежащих к сербскому населению региона, и всячески издеваться над иноверцами. Расправы косовских террористов до того были страшные, что Милошевичу ничего не оставалось, кроме как ввести войска в этот регион. Но и это стало неудачной идеей, которая поставила под удар всю Югославию.

Сербские войска начали ответное истребление косовских албанцев. НАТО и ООН посчитали, что виновны именно сербы, а не албанские террористы. Прозвучали множественные призывы остановить «геноцид», устраиваемый правительством Милошевича. Но про массовые расправы над сербами со стороны албанцев представители НАТО и ООН как будто забыли. В этом конфликте были виноваты обе стороны, а не только одна.

Далее уже произошла целая серия катастрофических событий, которые заставили режим Милошевича пошатнуться. НАТО провело серию бомбардировок в городах, населённых невинными жителями. Причина их столь безжалостной атаки против мирного населения Югославии до сих пор продолжает умалчиваться.

На данном этапе вражда между Косово и Сербией продолжает сохраняться. Сербы не раз утверждали, что независимость Косово – грубейшая ошибка НАТО и его союзников. Те же самые мысли имеются и у представителей других государств. Не так давно президент Чехии Милош Земан ясно выразился по поводу ситуации с Косово.

Прозвучали очень опасные слова, которые заставили вздрогнуть всех представителей НАТО; слова о необходимости расследования военных преступлений со стороны косовских албанцев и пересмотре ситуации с независимостью этого государства.

Представители НАТО предпочли замять этот разговор, отделавшись несколькими бессмысленными высказываниями. Но ситуация с Косово вовсе не улучшается. Рассадник криминала по-прежнему продолжает функционировать.

О том, каковы будут дальнейшие действия у НАТО и всех европейских государств по поводу Косово – никто не знает. Вполне вероятно, эта проблема так и останется неразрешённой до самой финальной точки.