Неразрешимость Курдистанского вопроса

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4 марта 2020, 23:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

Курдистанский вопрос

Курдистан – извечная головная боль на Среднем Востоке. Курды издревле желали независимости и отчаянно за неё боролись. Их яростная схватка со всем миром продолжается и сейчас. Формально создание независимого государства Курдистан началось ещё в 1920 году, но так и не было реализовано до конца. В 2017-м состоялся референдум о полной независимости Иракского Курдистана, но правительство Ирака расценило это явление как мятеж.

Впоследствии, войска Багдада вошли в Киркук и приказали всем курдам сдаться. Начались кровопролитные столкновения. Создание государства снова было обречено на провал. На данном этапе Курдистан разделён между четырьмя государствами (Турцией, Сирией, Ираком и Ираном) и не имеет формальных границ. Сколько бы курды ни боролись за собственную государственность, все их попытки терпели крах. Проблема существует и до сих пор. Местное население отчаянно противостоит всем четырём государствам, рассчитывая в недалёком будущем добиться успеха в независимости.

А ведь если углубиться в прошлое, история курдов действительно древняя. Их народ существовал ещё задолго до воцарения династии Ахеменидов в Персии 6 века до нашей эры. По многим теориям курды происходят от племени куртиев, издревле населявших историческую область Мидия Атропатена. Империя Ахеменидов вначале воевала с ними, а потом призвала их племена к себе на службу, так как ещё тогда они считались лучшими в подготовках засад. Империя Сасанидов (парфянская династия Персии в начале нашей эры) продолжала использовать их в войнах. В особенности, курды играли роль в противостоянии с Византией. Византийские легионы нередко подвергались внезапным атакам со стороны курдов во времена бесконечных войн с Сасанидами. Курдские воины заманивали в ловушку конницу неприятеля; устанавливали капканы, нещадно убивающие вражеских лошадей. Затем бесчисленные лавины этих горцев нападали на истощённых византийцев и добивали их секирами и клинками. До сих пор народ Курдистана продолжает славиться искусными бойцами. Курдские боевики сражаются не только с могущественными соседями, но и со всевозможными террористическими группировками. Нередко можно было услышать об их победах над фанатиками ИГИЛ.

Вопрос о независимости Курдистана считается главным на всём Среднем Востоке. Его не могут решить даже представители ООН. Из-за агрессивных нападок соседей курды вынуждены биться со всеми сразу. Их армия хоть и малочисленна, но использует преимущество в высоких горах. Горы дают им возможность устраивать засады на вражеские войска, как и во времена Сасанидов. Очень часты террористические операции курдов на территории Турции. Что касается дальнейшей ситуации с курдами, трудно что-нибудь сказать точно. Вполне вероятно, вопрос с их независимостью затянется на долгие годы, а значит, их вечное противостояние со всеми окрестными странами продолжится. На данном этапе ситуация не только не улучшается, но даже становится хуже. Бои между курдами и их противниками всё ещё идут.