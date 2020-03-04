Психолог объяснил активность блогерши Диденко, потерявшей мужа

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4 марта 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Заведующий отделом медицинской психологии Сергей Ениколопов объяснил, что повышенная активность – одна из трёх форм реакции на острый стресс.

«Горе - форма острого стресса. Начинается разного рода реакция: бывает фантастическая активность, а бывает полный ступор, безразличие, анемичное лицо. Третий вариант – рыдания и прочие "атрибуты" горя, которые культурой закреплены: человек должен страдать, мы должны видеть его страдания. Но достаточно большое количество людей реагирует активностью – ещё большей, чем прежде, чтобы не было ни минуты паузы. Иначе расслабишься, и горе по-настоящему придёт», - отметил психолог.