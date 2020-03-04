Оценить поправки в Конституцию через Интернет готовы 2/3 москвичей

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4 марта 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Две трети москвичей готовы оценить поправки в Конституцию РФ через интернет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).

Отмечается, что по итогам проведенного с 29 февраля по 1 марта телефонного опроса 3 тыс. жителей столицы, москвичи готовы поддержать формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. Идею дистанционного волеизъявления поддерживают 60% опрошенных, готовы ею воспользоваться примерно столько же. При этом наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых людей.

Так, основная группа поддержки электронного голосования - москвичи в возрасте 18-44 года (62%-68%). Вместе с этим представители молодого поколения менее охотно говорят о желании голосовать 22 апреля (17%-24% не планируют участия). Однако, отмечается, что о конституционных поправках вообще ничего не знают в основном учащиеся и студенты. Также среди людей, не знающих о проведении электронного голосования - домохозяйки и граждане в декретном отпуске.

Помимо этого исследование ИНСОМАР показывает, что об общероссийском голосовании, которое пройдет 22 апреля, знают 86% респондентов. Из них 56% готовы принять участие, а 34% из них обещают, что «точно придут». Заявили об отказе принять участие в голосовании всего 15%, остальные решат ближе к дате голосования.

«Самая высокая доля информированных о конституционных переменах среди жителей столицы пожилого возраста (96%). В этой же категории «60+» прекрасно знают о предложении провести электронное голосование (73%) и даже поддерживают саму идею (58%). Но высказывать свое отношение к поправкам пойдут по старинке, на участки», - следует из итогов опроса.

Сторонники дистанционного голосования приводят разнообразные аргументы: 20% москвичей называют данный вариант более комфортным («не нужно выходить из дома», «меньше мороки» и «телодвижений»), 17% привлекает экономия времени, 15% говорят об удобстве в случае различных жизненных ситуаций (болезнь, работа, поездки, командировки, семейные планы, маленькие дети), 14% в целом отмечают простоту и удобство данного формата без уточнений.

Напомним, Президент страны Владимир Путин 20 января внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправке к Конституции. В частности, им предлагается доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и министров правительства. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, прописать ряд социальных гарантий - об индексации пенсий, а также о закреплении минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Поправки предлагают расширить полномочия органов местного самоуправления, повысить роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепить статус Госсовета.