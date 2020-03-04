Психолог: как чувство собственной значимости разрушает личность

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4 марта 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Во всём мире увеличивается число людей, испытывающих так называемое повышенное чувство собственной значимости. Это негативно влияет на психику — порождает комплексы и неудовлетворённость.

"Человек вбивает себе в голову: я должен показать миру, что крут! И начинается война с самим собой. Если быть суперуспешным не получается, появляется огромное искушение немножко «подфотошопить» картинку. Прихвастнуть, многозначительно намекнуть, не сказать всей правды, примазаться к чужой славе — вариантов масса. Человек, сам не замечая, может так привыкнуть к ненастоящему себе. Забыть о том, каким он является на самом деле", - рассказала психолог и международный эксперт по работе с подсознанием и осознанностью Мария Самарина.