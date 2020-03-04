«Ушат грязи»: начался суд экс-мэра Ушакова с министром Пуце

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4 марта 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Нил Ушаков, globallookpress.com, © Pravda Komsomolskaya

Надо признать, что любой суд – дело хлопотное. Бывает и не очень «чистое». Цели соперников – отстоять свои взгляды. Сегодня, 4 марта, Административный районный суд Риги начал рассмотрение иска, поданного экс-мэром Нилом Ушаковым против министра окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Евродепутат Ушаков оспаривает решение министра (принятое ранее) об отстранении его с поста мэра.

Как стало известно, представители Нила Ушакова сразу пошли в «наступление»: потребовали отстранения судьи Айги Путнини. Причина? Ранее г-жа Путниня работала в Министерстве защиты окружающей среды и регионального развития. Мудрая судья заявили, что в данном вопросе нет конфликта интересов: она покинула министерство четыре года назад, когда г-н Пуце не был еще министром.

Итак, почему же министр отстранил г-на Ушакова с должности мэра?

Основанием стали нарушения, допущенные Нилом Ушаковым как мэром Риги и представителем держателя долей капитала транспортного предприятия «Ригас Сатиксме». Экс-мэр считает, что действия Пуце является политическим.

Возникает вопрос, а зачем г-ну Ушакову вся эта «головная боль»? Он прекрасно «устроился» в Европарламенте… Может прежние лавры покоя не дают?

«Аргументы Недели» обратились за комментариями к своему экспертному источнику в Латвии.

«Совершенно очевидно, что хочет Ушаков – заявить о себе очередной раз. Да, он ранее подал иск, и сейчас наступило время для его рассмотрения. Для Ушакова совсем неплохо… Показать перед выборами себя «страдальцем». О каком политическом решении г-на Пуце можно говорить, когда в том же транспортном предприятии миллионы пропали при его руководстве? Он бы и дальше «руководил», но слишком много «утекло» денег. Что можно ожидать от суда? Я не думаю, что «победа» будет за Ушаковым. Суд, видимо, признает правоту Пуце, а евродепутат оплатит судебные издержки. При данной нестабильной ситуации г-на Ушакова… не стоило ему ввязываться во все эти разборки. Его немного подзабыли. А он решил вновь напомнить о себе. То, что будет «ушат грязи» - не сомневаюсь». Его немного подзабыли. А он решил вновь напомнить о себе. То, что будет «ушат грязи» - не сомневаюсь».