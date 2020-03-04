В Крыму появится «Лавандовый пояс Тавриды»

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4 марта 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

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Эфиромасличные культуры засадят на землях, примыкающих к федеральной трассе. Проект называется «Лавандовый пояс Тавриды».

Сегодня министр сельского хозяйства Крыма Андрей РЮМШИН напомнил, что проект «Лавандовый пояс Тавриды» был придуман еще в 2017 году.

Агрофирма, которую он посетил, в рамках проекта готова возродить лаванду на землях, примыкающих к трассе «Таврида».

В дальнейшем, по мере созревания, культура будет скашиваться и использоваться на приготовление косметологических препаратов.

Лавандовые поля, испокон веков располагающиеся вдоль крымских дорог, всегда привлекали туристов, которые увозили из Крыма фото, на которых они стоят среди кажущихся безбрежными феолетовых морей.