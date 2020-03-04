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В Крыму появится «Лавандовый пояс Тавриды»

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму появится «Лавандовый пояс Тавриды»
фото соцсети

Эфиромасличные культуры засадят на землях, примыкающих к федеральной трассе. Проект называется «Лавандовый пояс Тавриды».

Сегодня министр сельского хозяйства Крыма Андрей РЮМШИН напомнил, что проект «Лавандовый пояс Тавриды» был придуман еще в 2017 году.

Агрофирма, которую он посетил, в рамках проекта готова возродить лаванду на землях, примыкающих к трассе «Таврида».

В дальнейшем, по мере созревания, культура будет скашиваться и использоваться на приготовление косметологических препаратов.

Лавандовые поля, испокон веков располагающиеся вдоль крымских дорог, всегда привлекали туристов, которые увозили из Крыма фото, на которых они стоят среди кажущихся безбрежными феолетовых морей.  

 

ГБ

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