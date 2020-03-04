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В Крыму ежедневно дезинфицируют троллейбусы в депо и в течение дня на конечных станциях маршрутов

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму ежедневно дезинфицируют троллейбусы в депо и в течение дня на конечных станциях маршрутов
an-crimea.ru

Дополнительно санитарную обработку салонов проводят на конечных остановках. Протирают поручни, сидения, стены и стекла.

«Крымтроллейбус» сообщил о беспрецедентных мерах по обеззараживанию подвижного состава – общественный транспорт ежедневно дезинфицируют в депо и в течение дня на конечных станциях маршрутов.

Процедура проводится по распоряжению министерства транспорта Крыма.

Отдельно уточняется, что связано это с сезонным повышением заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Упоминания о коронавирусе в сообщении нет.

Сумма расходов на профилактические меры не разглашается.

Получить подробности у «Крымтроллейбуса» на момент подготовки материала не удалось. В архивах интернета никаких упоминаний о проведении подобных акций в прошлом нет.  

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