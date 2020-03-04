Шестой подвиг министра Фалькова

//Общество 13+

4 марта 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Валерий Фальков, globallookpress.com, © utmn.ru

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Проблема с кадровым составом в министерстве царила еще со времен ФАНО. Почему-то почти все замы оказались либо экономистами, либо юристами, а не профессорами или член-корреспондентами РАН. А даже профильные начальники департаментов умудрились вляпаться в скандалы. При этом, несмотря на шаманство импортозамещения в некоторых отраслях сельского хозяйства, например, в производстве молока мы так и не достигли уровня начало 90-ых годов.

И если Фальков вначале говорил о «тонкой настройке» работы министерства, то, похоже, после ознакомления с делами речь уже пойдет о «лобном месте» для некоторых потерявших берега товарищах. Однако даже министр назначенный по личному распоряжению Владимира Путина не может просто так взять и уволить своих заместителей. Нужно добро чуть ли не премьера страны. Поэтому если в МОН все-таки начнется чистка, то это будет означать, что поддержка у Валерия Фалькова все-таки есть. И серьезная.

Тогда, возможно, он пойдет дальше, и хотя бы подвергнутся сомнению решения вредительские Фурсенко – Ливанова, в частности, слепая приверженность мутной Болонской системе, пресловутому ЕГЭ, расширению платного образования и вообще отношения к нему как к услуге. И это ключевой момент, который нам навязали, фактически лишив страну образовательного суверенитета.

Подробней о нелегком выборе министра Валерия Фалькова читайте в материале: «Авгиевы конюшни для министра Фалькова» https://argumenti.ru/society/2020/03/653268 )