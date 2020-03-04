Сочинские школьники помогают спасти Самшит

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4 марта 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Необычная эколого-патриотическая акция прошла во всех учебных заведениях курорта. На их территории были высажены саженцы реликтового кустарника, который пережил ледниковый период. Посадки самшита дали начало важной инициативе на курорте - «75- добрых дел к 75-летию Победы».

- Самшит является символом города Сочи. И это очень важно, что мы сегодня его восстанавливаем вместе со всеми школьниками. Спустя много лет они смогут рассказать своим детям и внукам, как помогали восстановить популяцию самшита в родном городе, - сказала заместитель главы города Сочи Полина Деняк.

Уникальное растение оказалось почти потеряным на Кавказе в последние несколько лет. Вина тому – бабочка-огневка. В Сочи вредитель попал во время подготовки к Зимней Олимпиаде вместе с посадочным материалом и начал массово уничтожать самшит колхидский. На борьбу с насекомым были брошены все силы. Использовать тяжелое вооружение - химические средства - на территории нацпарка запрещено, приходилось применять биологические методы. Потери были колоссальные, более 90 процентов всех растений погибло. Из более чем двух тысяч гектаров самшита удалось сохранить лишь около 50-ти. Для восстановления популяции ученые начали собирать семенной материал. В специальном питомнике сочинского национального парка из него было выращено около 50 тысяч новых саженцев. На это потребовалось пять лет.

- Сейчас популяция бабочки находится в подавленном состоянии. Есть признаки, что уже появляются микроорганизмы, которые приспосабливаются и начинают поедать самшитовую огневку. Возникает надежда, что самшитовая огневка будет ассимилирована биотой естественным образом, - отмечают в Кавказском заповеднике.

Одним из признаков того, что насекомых удалось победить, является то, что самшит начал восстанавливаться естественным путем. Подросли и саженцы в специальном питомнике. Это дало начало целой программе по восстановлению самшита в Сочи. Более 2000 саженцев уже высажены на территории Марьинского лесничества в Лазаревском районе.

- В течение этого года в рамках восстановления самшита в Сочи мы планируем высадить 20 тысяч саженцев на площади 2,2 гектара, в местах исторического произрастания растений. А в следующем году – ещё 30 тысяч, - рассказал директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.

Программа по восстановлению самшита рассчитана на десятки лет. А вот своих былых размеров растение достигнет лишь через век. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год.