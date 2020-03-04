Россия делает демографическую ставку на мигрантов на фоне краха мультикультуризма в Европе

//Общество 13+

4 марта 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Приезжие из бывших республик СССР стали важнейшим фактором экономической стабильности для России. Без них население начнёт таять втрое быстрее, взлетят цены, встанут крупнейшие стройки. То есть исчезнет та самая стабильность, которую власти считают своим главным уникальным достижением. Способность привлекать трудовые ресурсы, а не внедрять роботов определяет сегодня уровень конкурентоспособности развитой страны. России невероятно повезло с узбеками, таджиками, белорусами и украинцами, но власть не слишком разумно этим счастьем пользуется, полагая, что трудолюбивые недорогие рабочие руки всегда были, есть и будут.



Глубинный народ приезжих с Кавказа и из Средней Азии не слишком любит. Поэтому глубинный народ всегда будет бурчать, что всех приезжих нужно выгнать, что Россия только для коренных. Однако в 2019 г. население России сократилось на 70 тыс. человек. При этом естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) составила более 300 тысяч. Демографическую пилюлю подсластили мигранты: они охотно принимают российское гражданство. Причём в 2019 г. на первом месте среди новых россиян оказались украинцы, на втором – выходцы из Казахстана, дальше идут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении. Вполне вероятно, что в 2020 г. российские паспорта будут раздавать ещё активнее: властям не нравятся демографические прогнозы, согласно которым население России обречено на долгосрочное сокращение. И к 2050 г. нас может оказаться менее 100 млн человек.



В Думе и правительстве рождается всё больше инициатив, касающихся регулирования миграции. А это значит, что в итоге всем может стать хуже. Первые лица страны обычно вторят в унисон: мол, нам нужны только те, кто хочет в России остаться, завести семью и стать россиянином. Для детей мигрантов внедряются программы в средних школах. Гастарбайтеру всё сложнее трудиться нелегально, зато процесс оформления разрешительных документов худо-бедно упрощается. В то же время сама идея превращения инородцев в россиян вызывает в обществе сомнения на фоне краха мультикультурализма в Европе. Дескать, Франция и Британия делают для приезжих куда больше нашего, а в ответ теракты, погромы, уголовщина и зацикленность в своём типе культуры.



Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



