Запретами правды не добиться

//Общество 13+

4 марта 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели», Сергей НИКИТИН ]

pixabay

Азербайджанские общины Москвы, Московской области и Пермского края обратились к генеральному прокурору РФ с просьбой взять под личный контроль безопасность журналиста, опубликовавшего материал о сумгаитских событиях под новым углом. Что же случилось?

В распоряжение «АН» попали обращения этих организаций в Генпрокуратуру РФ. Дело в том, что в преддверии годовщины Сумгаитских событий 1988 года в «Независимой газете»» была опубликована Статья обозревателя Льва Мабудовича Аскерова «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было. По архивным документам КГБ СССР и Азербайджана». Из этой статьи, снабженной большим количеством ссылок на документы тех лет, следовало, что армянские погромы в Сумгаите являлись не больше и не меньше, как целенаправленной провокацией армянских националистов и некоего армянского лобби в советских спецслужбах, которые таким образом рассчитывали вызвать межэтнические столкновения.

Как следует из письма Генпрокурору России Игорю Краснову, которое от имени РОО «Азербайджанская община Москвы» подписал ее председатель Шамиль Тагиев, «названы исполнители данной бесчеловечной провокации, как против азербайджанского так и армянского населения города Сумгаита. Об этом в своих воспоминаниях «О Сумгаитских событиях из первых уст» говорит бывший сотрудник, старший̆ следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, Владимир Иванович Калиниченко, который в то время занимался расследованием данного дела.»

Насколько убедительны аргументы журналиста и весомы приведенные им свидетельства и документы, мы могли бы узнать, изучив эту публикацию. Если бы не одно «но». Это невозможно.

Представители армянской стороны, причем, весьма высокопоставленные, отреагировали на появление этой статьи очень оперативно. И после их настойчивых требований статья была удалена с сайта «Независимой газеты» по команде Роскомнадзора.

И это само по себе удивительно. Для удаления того или иного материала с интернет-сайтов, а тем более с сайта средства массовой информации, требуется, чтобы этот материал содержал информацию, которую можно назвать экстремистской, порнографической, клеветнической. Причем, для вынесения решения по этому материалу должно быть приложено экспертное заключение.

В данном же случае вместо экспертизы оказалось достаточно возмущения посла Армении в России Вардана Тоганяна. Причем, выдержки из его обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор даже близко не напоминают дипломатические. Судите сами.

«Считаем это диким, кощунственным и уголовно наказуемым - то, что было в «Независимой газете»... на взгляд наших юристов там есть явное нарушение законодательства о СМИ, и в этом материале существует большой букет уголовных статей, в связи с чем я обратился к Генеральному прокурору России с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии, религиозной нетерпимости... Мы знаем, как сейчас искажается история не только ХХ века. И мы понимаем, что все, что угодно можно найти в архивах и как те или иные материалы в отдельных делах можно использовать... Я не знаю, о каких архивных материалах идет речь. У спецслужб, наверное, есть разные материалы. Насколько они серьезные, насколько это простые доносы по пять копеек, сложно сказать».

На наш взгляд, это не просьба разобраться, а настоящее распоряжение Роскомнадзору. И почему это суровое ведомство вместо разбирательства взяло под козырек, исполняя окрик со стороны пусть дружественного, но иностранного государства - непонятно.

Еще более непонятно, как можно всерьез рассматривать это требование, где сам требующий признается, что понятия не имеет, какие там документы. Ему оказалось достаточно одной только направленности статьи, чтобы сделать выводы о ее «криминальности».

Но Бог с ним, с армянским послом. В конце концов, это его работа - защищать имидж своей страны. Но вот дальнейшие действия российских организаций, которые обязаны охранять право граждан России на получение информации, разумению не поддаются. Азербайджанские общества, направившие заявления Генпрокурору, справедливо интересуются - «На каком основании вынесен запрет на публикацию статьи на сайте газеты? Кто проводил ее экспертную оценку и проводил ли вообще? Или для такого запрета нынче достаточно некоей «целесообразности»? Это прямое нарушение основополагающих свобод - свободы слова и свободы на получение информации. Т.е. краеугольных камней Закона о СМИ. И мы считаем это категорически неприемлемым».

Ну и последнее. К сожалению, кроме официальных и околоофициальных мер по запрету, в адрес автора статьи начали звучать и совсем уж неприкрытые угрозы. В связи с этим «Азербайджанская община Москвы» вынуждена просить у Генпрокурора России не только мер по защите законности, но и «взять под личный контроль безопасность журналиста «Независимой газеты» Льва Мабудовича Аскерова и не допустить провокации со стороны представителей армянской диаспоры России и диппредставительства».

А это уже совсем не шутки.

P.S. Когда материал уже был готов к печати, к просьбам к Генпрокурору РФ присоединился «Национальный конгресс азербайджанцев Оренбуржья». В том числе, председатель «НКАО» Илкин Керимов просит обратить внимание прокуратуры не только на защиту автора нашумевшей публикации, но и на деятельность в России армянской газеты «Еркрамас», девизом которой является «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком». Это слова принадлежат Гарегину Нжде, создателю «Армянского легиона», воевавшего на Кавказе на стороне гитлеровской Германии. Господин Керимов считает, что именно эта газета создает национальную нетерпимость, а вовсе не публикация, созданная на основе архивных документов КГБ.