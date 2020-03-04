Сильные менструальные боли. Сработает ли «родишь – пройдет»

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4 марта 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

боли внизу живота

Многих девушек во время менструации мучают сильные боли внизу живота. Гинекологи при этом разводят руками, потому что никаких патологий выявить не смогли. Звучит знакомое многим «родишь – пройдет». Как это работает на практике?

За ответом обратились к врачу-гинекологу клиники Блохина Татьяне Подольской.

Она убеждена, если патологии исключены – в болях виновато особое строение органов: «У не рожавшей женщины шейка матки плотная и перед менструацией могут быть скопления крови в полости матки, а также заброс в малый таз, что может приводить к болезненным ощущениям. В таких случая фраза «родишь – пройдет» действительно работает, так как шейки матки становятся более открытыми и нет такого скопления менструальной крови и ее заброса в малый таз».

Несмотря на это, добиваться терапии необходимо в любом случае (хотя бы снятия болевого синдрома). Бежать рожать, разумеется, тоже не нужно. Относитесь внимательнее к своему здоровью и обращайтесь к врачу вовремя. Сильные менструальные боли – не норма.