Челябинским шахтерам могут быть увеличены пенсии

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4 марта 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Шахтеры Челябинской области могут получить добавки к пенсии. Помощь в устранении несправедливости им окажет депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Ветераны угольной отрасли составили коллективное обращение.

Анатолий Литовченко отправил запрос на имя заместителя председателя правительства РФ. «Проблему поднимают и в других регионах. В ближайшее время по этому вопросу планируются парламентские слушания», - сказал депутат Госдумы.

- Ветераны просят устранить несправедливость, которая совершенно абсурдным образом разделила их на тех, кто «успел» и «не успел». Люди отработали положенные десять лет в забое, но на заслуженный отдых ушли не с угольного предприятия. Это был конец 90-х - начало 2000-х годов – все шахты и карьеры к тому времени были закрыты, затоплены, ликвидированы. Горняки вынуждены были устраиваться на другую работу и потеряли «шахтерские» доплаты, - пояснил Анатолий Литовченко.

Проблема касается многих областей России, угольные предприятия работали по всей стране от Кузбасса и Заполярья до Урала. Тысячи человек в итоге сейчас получают пенсионный мизер – 12-14 тысяч рублей.

В прошлом году Госдума приняла закон, предоставляющий бесплатное получение пайкового угля шахтерам-пенсионерам. Ранее такое право существовало, однако в 2005 году его отменил федеральный закон о монетизации льгот, сообщает агентство Полит74.