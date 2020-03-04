Созданные столичными компаниями фильмы и анимацию покажут в 35 странах

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4 марта 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Отечественные фильмы, телепроекты и анимацию презентуют более чем в 35 странах. Таков итог завершившегося в Берлине European Film Market — одного из крупнейших кинорынков Европы, в рамках которого свою продукцию под единым брендом Created in Moscow представили 17 столичных компаний. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Представители столичных компаний провели более 400 встреч с потенциальными зарубежными покупателями и деловыми партнерами. Их итогом стал целый ряд соглашений. Отечественные фильмы, телепроекты и анимацию презентуют более чем в 35 странах», — рассказала Наталья Сергунина.

Всего на European Film Market презентовали более 50 проектов, разработанных 25 ведущими российскими производителями и дистрибьюторами контента. Их можно было увидеть на стендах, созданных Московским экспортным центром и национальным информационным и консультационным центром «Роскино».

По словам вице-мэра, продукцию из России представят на главных международных кинорынках в Бразилии, Германии, Мексике, США, Франции. Кроме того, спецэффектами и компьютерной графикой, которую делают московские компании, заинтересовались европейские продюсеры. В целом итоги участия столицы в European Film Market подтверждают высокую конкурентоспособность отечественного кино, а также телевизионной и анимационной продукции.