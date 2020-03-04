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В аэропортах Москвы утром 4 марта задержано или отменено более 60 рейсов из-за тумана

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

В аэропортах Москвы утром 4 марта задержано или отменено более 60 рейсов из-за тумана
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В аэропортах Москвы в среду, 4 марта, из-за тумана задержано или отменено более 60 рейсов.  По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в столичном аэропорту "Внуково" задержано 33 рейса.

В воздушной гавани "Домодедово" 17 рейсов задержано, пять рейсов отменено. В аэропорту "Шереметьево" по данным на 8:40 мск задержано 12 рейсов.

Все московские аэропорты сейчас работают в штатном режиме. Диспетчерские службы работают в любых погодных условиях и в сложных. Источники говорят, что видимость на аэродромах достаточная, - сообщает "Интерфакс".

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