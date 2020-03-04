Коронавирус 4 марта: заразились ещё двое россиян, в Иране из-за вируса освобождают заключенных

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4 марта 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

Число заболевших коронавирусом к этому часу, согласно данным Bloomberg, составляет более 93 тысяч человек. 3 200 – скончались. Главные новости к утру 4 марта – в материале «Аргументов Недели».

– Первые пробы родственников и друзей пациента из Москвы, а также всех пассажиров рейса, с которыми он летел в столицу, оказались отрицательными. О результатах исследований Роспотребнадзора сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. «Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших в Москве с заболевшим коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, по данным исследований Роспотребнадзора, у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб», — сказала она.

– Коронавирус выявили ещё у двоих россиян. Они находились в ОАЭ. Кроме них, по данным Минздрава страны, вирус обнаружили у двоих итальянцев, одного немца и колумбийца. По информации «РИА Новости», заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. Состояние россиян стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

– Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Испании. Как сообщают власти страны, пациент проживал в регионе Валенсия. Возраст и имя мужчины не разглашается. Известно, что скончался он ещё 13 февраля. Вскрытие показало, что причиной смерти стал коронавирус. Сейчас в стране насчитывается более 110 заболевших.

– В Иране из-за коронавируса освободили заключенных. Тюрьмы в стране переполнены, и власти решили временно выпустить более 54 тыс. человек. «Отпуск» дали заключенным, у которых не выявили COVID-19, и которые заплатили за себя залог. Осужденные, представляющие особую опасность, а также те, чей срок превышает пять лет, освобождены не будут.

– Смертность от нового коронавируса составляет 3,4%. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Смертность от сезонного гриппа обычно составляет менее 1%. «Это уникальный вирус со своими особыми характеристиками. И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково, через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница», - отметил Гебрейесус.

– Новый коронавирус редко заражает детей и подростков. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику, подготовленную учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. «Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям, — отметила в разговоре с «Известиями» директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова. — Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним».

– С сегодняшнего дня Россия временно приостанавливает движение поезда между Москвой и Ниццей. Министерство транспорта РФ заявило, что ограничение будет действовать до особого распоряжения. Решение принято «в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ».