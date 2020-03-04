120 тысяч жителей Кубани уже подключились к сервису электронных заказных писем

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4 марта 2020, 01:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С появлением нового сервиса в мобильном приложении Почты России с октября прошлого года новая услуга набирает популярность. Помимо юридических лиц, электронные заказные письма сегодня отправляют и получают 120 тысяч жителей Краснодарского края.

Чтение электронных заказных писем доступно всем пользователям смартфонов на IOS и Android. Чтобы воспользоваться функционалом чтения заказных писем, нужно скачать на мобильном устройстве приложение «Почта России» через App Store или Google Play и пройти простую процедуру регистрации. При включении мобильного приложения появится всплывающее окно «Получайте уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении». Нажав кнопку «Включить», пользователь сможет получать заказные письма в электронном виде на свое мобильное устройство.

Такой способ позволяет мгновенно получать штрафы ГИБДД, постановления от Федеральной службы судебных приставов, повестки от мировых судей, других ведомств и юридических лиц в электронном виде, а не на бумаге. Функция отправки электронных писем сегодня также доступна как в личном кабинете https://zakaznoe.pochta.ru , так и в мобильном приложении Почты России. Если адресат пока не подключен к сервису электронных заказных писем в ЕСИА Госуслуги, то он получит бумажную версию письма по своему физическому адресу.

Мобильное приложение Почты России - это удобный способ отслеживания посылок и писем в формате «одного окна». Информация по приходящим заказным письмам становится доступной пользователю практически мгновенно, сопровождается дополнительными сведениями и фотографией, а интерфейс адаптирован под все существующие мобильные устройства для удобного и комфортного использования.

Благодаря запуску электронной почтовой системы, граждане могут получать корреспонденцию независимо от места нахождения. На сегодняшний день географический охват сервиса достиг 51 региона РФ.