Гормональные проблемы женского здоровья

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4 марта 2020, 00:00 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

женское здорорвье, фото: соцсети

С точки зрения биологии, женщины зависят от гормонов куда больше, чем мужчины. Гормоны отвечают за регуляцию менструального цикла и состояние эндокринной системы, которая в свою очередь регулирует главную функцию женского организма – репродуктивную. От чего зависят гормональные нарушения и ранний климакс, а также «здоровое старение» в материале «АН».

Эстроген и прогестерон – важнейшие гормоны для женского организма. Если их количество в норме – организм будет работать как часы, однако здоровье может значительно ухудшиться из-за циклических гормональных колебаний. Поэтому и стоит уделить особое внимание нарушениям как менструального цикла, так и эндокринной системы. Она отвечает за работу огромного множества систем нашего организма.

«Важно понимать, что женский менструальный цикл не обязательно должен быть 28 дней, – говорит директор Института репродуктивной медицины, заведующая отделением эндокринной гинекологии, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, профессор Елена Андреева. – Нормальный цикл составляет от 21 до 35 дней, но при этом необходимо знать о том, что фаза после овуляции должна быть минимум 14 дней. Именно такая длительность второй фазы цикла дает необходимый для полноценной реализации репродуктивной функции женщин ресурс. Для этого необходим определенный уровень прогестерона. Если его нет, тоу женщин начинаются проблемы с нарушением работы яичников, матки, что приводит к бесплодию. Гинекологам приходится добавлять препараты, содержащие прогестерон, чтобы выровнять баланс гормонов и помочь женщине забеременеть или устранить нарушения цикла».

И если в репродуктивном возрасте уровни эстрогена и прогестерона априори уравновешены, с возрастом уровень второго гормона снижается.

Тут и появляются различные гинекологические заболевания (кисты яичников, рост миомы матки, гиперпластические процессы эндометрия). Потом снижается уровень эстрогенов и наступает менопауза.

«Средний женский возраст ухода в климакс – 51 год, однако все зависит в конечном итоге от образа жизни, – заметила Елена Андреева. Один хороший стресс или резкое снижение веса могут вызвать менопаузу гораздо раньше. Но и с этим можно справиться.

Менопаузальная гормональная терапия дает возможность жить дольше и качественнее тех, кто ее не использует. Такой способ останавливает развитие деменции, вызываемой дефицитом гормонов. Использование так называемой естественной терапии — микродозы гормонов (эстрогенов), похожих на натуральные — дает возможность женщине стареть качественно. «Здоровое старение» складывается из психического и физического здоровья, состояния мышечной ткани, сексуальной функции и уровня половых гормонов, которые должны сопровождать и мужчину, и женщину в течение всей жизни».