Правовой ликбез: «бессилие медицины» или преступная халатность

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3 марта 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

лекарства, фото: соцсети

Можно ли считать преступлением замену жизненно-необходимых лекарств дешевыми аналогами, если люди из-за этого умирают пачками? Почему государство отказывается выплачивать положенные квоты тяжелобольным пациентам и фактически выписывает им смертельный приговор? Об остром лекарственном кризисе и без вины виноватых в материале «АН».

Осенью прошлого года диагноз «муковисцидоз» (прим. ред. – летальное наследственное заболевание, которое приводит к увеличению вязкости слизи и её скоплению в дыхательной и пищеварительной системе) запустил цепочку одиночных пикетов по всей стране. Пациенты и родители писали обращения во все инстанции, а все из-за того, что с рынка окончательно пропали оригинальные антибиотики.

Лечение аналоговыми препаратами приводило к осложнениям и даже смерти. Дженерики не помогали и при онкологиях, и при спинальной мышечной атрофии, и многих других смертельных заболеваниях. И тут вроде бы стоит задать вопрос: что происходит с лекарствами в России, но… он тащит за собой плеяду дополнительных. Потому что каждый день люди умирают из-за того, что не получили своевременную медицинскую помощь, не дожили до положенной операции и не получили доступ к необходимым препаратам. Медики тоже говорят об их нехватке и поделать с этим ничего не могут. На смену нужным лекарствам приходят непроверенные дженерики (в прямом смысле – некоторые лекарства даже не прошли клинических испытаний). Врачи заявляют, что иногда сами не знают, чем лечат пациентов.

А Минздраву плевать, потому что в наших реалиях бизнес сам решает, что ему выгодно производить, а что нет.

Департамент лекарственного обеспечения занимается контролем, а не стимулированием производителей, поэтому помочь тоже, выходит, не может ничем.

Получается, собственными руками структуры, которые должны беречь здоровье граждан, его губят. А кого тогда призвать к ответу? И, собственно, за что?

Адвокат и член совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский рассказал: «Сама по себе замена жизненно-необходимых лекарств более дешевыми аналогами не содержит признаков преступления.

Более того, те же провизоры обязаны информировать покупателей о наличии самых дешевых аналогов лекарств. Кстати, никаких данных о том, что более дешевый аналог обязательно нанесёт какой-либо вред здоровью человека нет. И уж тем более нет никаких оснований подозревать производителей бюджетных аналогов лекарств в умышленном нанесение вреда здоровью.

И пусть в законе нет конкретного определения преступлений, которые предусматривают ответственность за противоправные деяния в сфере здравоохранения… в определенной ситуации преступлением подобная ситуация может быть и котироваться она будет как «преступление против личности и здоровья населения».

Дело в том, что врач, назначающий лечение, в том числе лекарственными препаратами, является должностным лицом. Он несет персональную ответственность за лечение. И здесь очень важно не путать объективную врачебную ошибку с такими преступлениями, как, например, неоказание помощи больному или халатность. Халатность предполагает, что врач, недобросовестно исполнил свои служебные обязанности, не исследовав должным образом пациента, назначил ему курс лечения, который привел к ухудшению здоровья или летальному исходу. Разбираться будут юристы (судья, прокурор, следователь, адвокат) и только с помощью заключения специалистов – они установят наличие или отсутствие состава преступления в действиях врача».

Сомнения у эксперта вызывает и некая «профессиональная круговая порука», хотя и судебная практика последних лет указывает на обратное: медицинское сообщество не желает покрывать нерадивых коллег. Нефедовский, как адвокат, видит опасность: в СМИ все чаще появляются сообщения о привлечении врачей к уголовной ответственности, а допускать массового привлечения их за любые случаи ухудшения здоровья пациентов нельзя. Тут речь идет об объективных причинах, потому что врачи не волшебники. К сожалению, есть такое понятие, как – медицина бессильна.

И если с тем, когда медицина бессильна, а когда «подвел профессионализм» мы разобрались… еще одна болевая точка: государственные квоты. Известны случаи, когда государство отказывалось выплачивать пациентам положенные деньги на лечение в другой стране, если врачи в России отказывались, например, проводить операцию у нас из-за её сложности. Что делать если в отписке значится «ищите деньги сами» и почему это вообще возможно в нашей стране?

Сначала рассмотрим процедуру отправки наших граждан на лечение за рубеж. Лечащий врач, придя к выводу, что российская система здравоохранения не может помочь в лечении пациента, предлагает отправить его за границу. Орган управления здравоохранением субъекта федерации рассматривает это предложение и направляет заявку в комиссию при Минздраве РФ. Далее предстоит пройти еще более сложный этап. Пациент (или его родственники/близкие) должен собрать и предъявить на рассмотрение комиссии целый ряд документов. Комиссия Минздрава собирается раз в месяц и рассматривает все поступившие заявки. Если она подтвердит целесообразность обращения за помощью к иностранным специалистам, министерство само определяет лечебное учреждение, в которое отправят пациента.

Попробуем объективно оценить перспективы судебной защиты прав пациента, по мнению которого было нарушено его право на квоту: «Любое нарушение вышеописанных этапов дает возможность в гарантированном отказе, – уверен Геннадий Нефедовский. – А если время возможного эффективного оказания медицинской помощи за рубежом ограничено заболеванием? Вот и приходится людям срочно изыскивать средства для лечения самим или обращаться за помощью к благотворительным фондам.

На мой взгляд сейчас необходимо внести максимальную прозрачность в вопросы предоставления квот. Сейчас это регулируют внутриведомственные регламенты. Самое печальное то, что даже для хорошего юриста с многолетней практикой будет нелегко ознакомиться с ними. Фактически они являют собой некую тайну за семью печатями, ревностно охраняемую чиновниками от здравоохранения. Лично я вижу выход из создавшейся ситуации в следующем – законодательном закреплении на федеральном уровне процесса получения данных квот. Это даст возможность всем гражданам без исключения знать свои права и взятые на себя государством обязанности в данном вопросе, а также в эффективной судебной защите своих нарушенных прав».

Справка А.Н. В Уголовном кодексе РФ предусмотрены следующие виды преступлений, по которым возможно привлечение к уголовной ответственности работника сферы здравоохранения: причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ), неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ), незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ), торговля несовершеннолетними (ст. 152 УК РФ), подмена ребенка (ст. 153 УК РФ), разглашение тайны усыновления (ст. 155 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное получение и передача коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), незаконное обращение с радиоактивными материалами (ст. 220 УК РФ), незаконное изготовление, приобретение, хранение, пересылка, сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК), незаконный оборот сильно действующих ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ), незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ), нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ), нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ). В судебной практике имеются случаи привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за преступления против правосудия, например за заведомо ложное заключение эксперта (ст. 307 УК РФ).