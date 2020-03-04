Опасны ли препараты экстренной контрацепции

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4 марта 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Контрацепция, фото: соцсети

Экстренная контрацепция – метод предотвращения нежелательной беременности после незащищенного полового акта, а также в случаях сексуального насилия. Насколько такие препараты вредны для организма и стоит ли бояться их принимать?

Препараты экстренной контрацепции в течении пяти дней после полового акта предупреждают беременность в 95% случаев. Знают о них, к сожалению, немногие, но необходимость в них зачастую есть. Сомнения в эффективности использованных контрацептивов (или их неправильное использование), незащищенный половой акт, сексуальное насилие – от всех этих ситуаций, увы, никто не защищен.

Таблетки для экстренной контрацепции предотвращают беременность путем предупреждения или задержки овуляции и не вызывают абортирования.

Самые распространенные препараты для экстренной контрацепции – «Эскапел» и «Постинор». Нужно ли бояться их принимать?

«Намного безопаснее, конечно, принимать комбинированные оральные контрацептивы», – уверена врач-гинеколог клиники Блохина Татьяна Подольская.

«В экстренных контрацептивах большая доза гормонов, которые могут вызвать дисфункцию яичников. После приема таких контрацептивов могут наблюдаться обильные менструалоподобные выделения».

На самом деле прием такой ударной дозы гормонов может вызвать и более серьезные последствия. Хотя и абсолютных медицинский противопоказаний нет. Здесь уже важно помнить, что использовать подобные препараты в качестве постоянного средства контрацепции нельзя. Применять их можно только в экстренном случае и не чаще одного раза в год.