Хамство в госучреждениях как норма жизни

//Общество 13+

4 марта 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

youtube.com

Вы когда-нибудь задумывались о том, как много хамства и оскорблений можно услышать при посещении госучреждений в нашей стране? Нет, речь сейчас идёт вовсе не о неадекватных посетителях этих учреждений, а о самих работниках. Дело затрагивает почти все государственные организации, в том числе и медицинские.

В МФЦ нередко можно услышать раздражённые голоса местных работников, к которым обращаются пожилые люди. «Да что вы пристали», - слышатся недовольные вопли местных контроллеров, «Я занята. Ничем не могу помочь. Сами разбирайтесь и сами всё делайте». В некоторых случаях даже отказываются помогать с освоением терминала по оплате. А между прочим, большая часть пожилых людей и понятия не имеет, как совладать со всей этой современной электроникой. При обращении в ту или иную кассу отвечают грубым и холодным тоном. В самом голосе отчётливо прослеживаются раздражительные нотки. То же самое стоит сказать и про банки. В банках бывают и ситуации похуже. Молодые «специалисты» не желают тратить своё «драгоценное» время на пожилых людей, которых они приписывают к увядающему поколению. В налоговой службе даже срываются на крики. Никому из работников этих организаций не интересны другие люди. Нет в них ни грамма сострадания к тем, кто оказался по горло в проблемах. Нет ни сожаления, ни желания помочь. Были случаи, когда грубили даже ветеранам войны, прошедшим сквозь настоящий ад и защищавшим нашу страну от нацистов.

С приходом нового правительства Мишустина ситуация начала меняться. Но сами изменения происходят едва ли не с черепашьими темпами. При Дмитрии Медведеве проблемы с хамством и грубостью в госучреждениях не решались совсем. Единственное здравое решение проблем предлагали платные юристы, но плату они взымали за свою помощь просто астрономическую для большинства населения страны. Каждый человек чувствовал себя никому не нужным существом, оскорбляемым со всех сторон. Нередко это вызывало конфликтные ситуации, доходящие до судебных разбирательства. Но и разбирательства эти в большинстве своём ни к чему не приводили. К большому сожалению, старое правительство не желало помогать людям ни в каких ситуациях. Особенно страдала малоимущая часть населения России. Разорение, нищета и глумление чиновников – вот, что чувствовали наши соотечественники на протяжении многих десятилетий. Только лишь сейчас начинает хоть что-то меняться. Начинают меняться законы, делаются всевозможные поправки в Конституцию, потихоньку ослабевает всесильность чиновников и работников госучреждений. То, что сейчас происходит – это лишь мелкие шаги. Самое важное – навечно заставить любого госслужащего соблюдать этику и проявлять уважение к каждому человеку. Люди, работающие в МФЦ, как и чиновники, ничем не хуже тех, кто к ним приходит. У нас свободное демократическое государство, где все равны, и никто не имеет права ставить себя выше других. Времена княжеского феодализма уже давно прошли.

Будем надеяться, что ситуация с хамством и грубостью в госучреждениях нашей страны будет улучшаться с каждым днём. И когда-нибудь настанет время, когда никто из госслужащих даже не подумает косо взглянуть на «надоедливого» старика, не разбирающегося в современных терминалах.