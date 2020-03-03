Кристине Мисане доставлена из Дании в Ригу

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3 марта 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кристине Мисане, фото соцсети

Похоже, что «тернистый» путь гражданки Латвии Кристине Мисане закончен. В положительном смысле.

Как же тут не вспомнить Александра Радищева и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Правда у русского классика Александра Николаевича в его произведении «красной нитью» проходит любовь к Отчизне, ненависть к угнетателям простого народа и призыв к свободе.

В деле Кристине Мисане, проглядывается, несомненно, любовь к Латвии и свободе «передвижения».

Напомню историю.

Гражданка Латвии Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года родила дочь. Отношения с гражданским супругом не сложились: скандалы, жестокое отношение к ней и ее ребенку. Кристине решила вернуться в Латвию. Вернулась. Но, в декабре 2018 года она решила отправиться с рабочей поездкой в Мозамбик. Путь ее (пересадка) лежала через Копенгаген. В аэропорту Дании ее арестовали и сопроводили в местную тюрьму. А дальше начался ад: правоохранительные органы Дании решили выдать Мисане ЮАР. Латвийские власти настаивали вернуть Кристину на родину. Гора писем и переговоры Латвии с Данией. К делу подключились МИД, премьер-министр, парламент Латвии, президент. Конечно же и жители Латвии. Многие жители Латвии. Были интервью родственницы Мисане, статьи в СМИ, митинги и другие акции.

Дальше – больше! Власти Латвии всеми силами отстаивали свою гражданку. И отстояли! Правоохранительные органы страны получили от представителей Мисане ее собственноручно написанное чистосердечное признание… Как выяснилось, Мисане признана Генеральной прокуратурой Латвии подозреваемой в уклонении от решения суда об опеке, подделке документов, незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами. На основании этого Генеральная прокуратура Латвии выдала европейский ордер на арест Мисане. Дания вынуждена была выдать гражданку Латвии ее стране.

Латвийский полицейский конвой сегодня, 3 марта, доставил из Дании в Ригу Кристине Мисане.

Что дальше?

Комментарии источника «Аргументы Недели» в Латвии: «Мисане доставлена в местную женскую тюрьму. Следует понимать, что она нарушила закон. Будет суд. Несомненно. Что ждет Мисане? Решит суд. Наказание за ее преступления может быть и реальное (тюремное заключение), и штраф, и исправительные работы. Сейчас мера пресечения – арест. Думаю, что она заявление о пересмотре. Надеюсь, что Мисане вновь, когда данный вопрос будет закрыт, не улетит в Мозамбик! Очень надеюсь».

И.о. обязанности мэра Риги Олег Буров: «Считаю, что власти Латвии выполнили свое обещание перед народом и вернули Мисане в Латвию. Но она нарушила закон и должна понимать, что следует отвечать за это. Я бы посоветовал быть более осмотрительной Мисане. Конечно, хорошо, что она на родине, но нужно быть внимательной в чужой стране. Ради свои детей и себя».

Я согласна с г-ном Буровым – прекрасно, что Кристине вернулась в Латвию. Замечательно, что дочь и сын увидят мать и обнимут ее. Радует то, что власти не оставили женщину в беде. Спасибо! Но меня мучает вопрос, а зачем Кристине тогда, в декабре 2018 года, вновь отправилась в Мозамбик? Я понимаю, что детей нужно кормить, но там далеко не родина! Да и жестокий муж, кстати, гражданин ЮАР рядышком. Почему не соблюла решение суда об опеке? Насколько я знаю, у Кристине есть юридическое образование! Что за подделки документов? Думала ли она тогда о детях?

Судить может только Суд! Мне лично, как матери, безумно жаль ее детей! И я почти уверена, что есть в деле нюансы, которые Кристине замалчивает… Радует одно – она дома! А дома, как известно, и стены помогают.

Не слишком легкий путь прошла Кристине Мисане из ЮАР в Латвию.