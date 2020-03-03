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Депутат Госдумы рассказал, как правильно хоронить питомцев, чтобы не навредить экологии

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы рассказал, как правильно хоронить питомцев, чтобы не навредить экологии
Фото: pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что хаотичные кладбища домашних питомцев становятся проблемой для экологии. Депутат рассказал, как правильно захоронить останки питомцев.

Бурматов объяснил, что разлагающиеся останки домашних животных в период таяния снега попадают в грунтовые воды, тем самым становясь угрозой для экологии. Он отметил, что за захоронение питомцев даже предусмотрены штрафы, передаёт Мир24.

Депутат объяснил, что правильнее кремировать питомца после его смерти. «Если говорить про Москву, то услуги кремации предоставляют государственные ветеринарные службы и частные компании. Цена варьируется от того, будет эта услуга оказана вам индивидуально, либо она будет массовой… И в таком формате это может стоить в регионах от 1300-1500 рублей, в Москве чуть дороже – несколько тысяч рублей, а если индивидуально, это может стоить и 8, и 10, и 12 тысяч рублей», - сообщил он.

АБ

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