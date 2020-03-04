Новый вид зависимости: пластическая хирургия

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4 марта 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Пластическая хирургия, фото: соцсети

В наше время многие уже и забыли о том, что такое «естественная красота». Девушки стремятся перекроить себя полностью и это напоминает болезнь.

Пластическая хирургия направлена на оперативные вмешательства с целью «реконструировать» внешность человека. Вот только одно дело, когда пластика объективно нужна, а другое – новый вид зависимости, который все чаще встречается у наших дам. Увы, клиники пластической хирургии нередко поддерживают эти стремления, убежденно вторя: «нет предела совершенству» или «желание клиента – закон». На наш взгляд – подобного рода практика – чистейшая профанация, но моральный облик докторов – совсем другая история.

Мы поговорили с ведущим хирургом клиники эстетической медицины клиники Блохина Андреем Копасовым и узнали историю одной из таких клиенток:

«Примерно 2 месяца назад, ко мне обратилась пациентка с безумным стремлением себя изменить. У нее было проведено множество косметологических процедур, которые поменяли ее до неузнаваемости. Она обезобразила себя, свою природную красоту и… по собственному желанию. То есть, ко мне на консультацию она пришла с уже полным спектром проведенных пластических операций: ринопластика, увеличение груди, липосакция. Но так как у нее было гипертрофированное желание изменять себя, а если по-честному — уродовать, было принято решение ей отказать. Да, пластическая хирургия направлена на то, чтобы исправить какие-либо недостатки внешности, но есть определенная грань, которую должен видеть хирург, когда операция объективно не нужна. В таких случаях грамотный специалист откажет пациенту в проведение операции».

Неграмотных специалистов, как вы уже поняли – много, поэтому, девушки: любите себя и откажитесь от модификаций, если объективных причин для этого не существует.